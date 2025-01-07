83蚊食到深圳高級酒店自助餐？「剩菜時段」菜色同正價幾乎冇差別

眾所周知，吃貨深圳人犒勞自己的方式之一，是放縱地吃一頓自助餐。深圳的自助餐廳很多，幾乎每家商場都會擁有一兩家自助餐廳，各大酒店也開放了自助餐。根據我的經驗，吃一頓含海鮮的自助餐一般至少得花費200元，並且上不設限，才能吃出滋味。然而，深圳出現了「自助餐剩菜盲盒」，只需要79元（人民幣，下同，約83港元），就能吃上五星級酒店原價200+的自助餐。



這款被深圳打工人稱為深夜食堂的自助餐盲盒，用餐時間固定在晚上8點半至9點半，盲盒中的菜品取決於當天的顧客，他們吃得少，便留下多一些種類。券很熱門，幾乎開搶即秒無。嘗試過的人，有的遺憾相識甚晚。有的則捶胸頓足，認為完全不值。

近年來，這種「剩菜盲盒」在深圳備受年輕人的喜愛，除了餐廳，還有麵包店、輕食店、壽司店等等，都能以原價1/3甚至1/4價格，讓年輕人薅上羊毛。

在販售盲盒的小程式「惜食魔法袋」上，關於自助餐盲盒的評價也多為值得推薦。（深圳微時光授權使用）

記者實測希爾頓自助餐「剩菜時段」還有這些餐點 點圖放大看看：

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「剩菜盲盒」自助餐和正價版差別不大

目前，深圳開放自助餐剩菜盲盒的只有位於龍華清湖的一家希爾頓酒店，近地鐵4號線清湖站。這一款盲盒上架至今已有2個月，店家根據每天剩下的菜品來評估放出的盲盒名額，少的時候是兩三個名額，多的時候是10個，目前已放出近300個名額。基本上每天都會上架，中午12點搶購，只能在當天晚上的8點半用券，不能留到下一次。取消也有時間限制，用餐前5個小時便不能取消了，但是可以轉讓。

為了去體驗一下，我連續搶了三天券，才勉強搶到一張。這家店的菜品和其他自助餐的菜品幾乎沒有太大差別，種類很多：海鮮有蝦、螃蟹、章魚、貝類、海螺、蟶子等，鐵板有牛排、雞扒，刺身有三文魚、金槍魚、紅黃希鯪魚，還有一些家常菜。甜品、水果和飲料將近數十款，甜品口味各式各樣，我去的時候還很齊全。水果有西瓜哈密瓜等常規水果，飲料也比較多。

我問了一下餐廳前台，當天放出來的盲盒名額是2個。目測剩下的這些菜品完全足夠兩個人自由選擇，填飽肚子了。當時剩餘的菜品除了沒有相對高價的焗龍蝦、鮑汁扣鮑魚配紫米和佛跳牆，其他和正價菜品沒有什麼差別。

可能是天氣原因，有些菜品放得有些涼了，比如鐵板牛排和雞扒，裝在盤子裏的雞肉、魚肉和牛肉、蔬菜等。如果有複熱一下，口味應該還會更好，但是當時的時間正好餐廳營業的尾聲，且根據希爾頓對「剩菜」自助餐的規定，為避免打烊時食物浪費，餐盤上菜品售罄不補，所以應該沒有複熱的可能。聽其他來吃過的盲盒選手說，還有自助小火鍋可以選擇，但我去的時候沒看到一些可供煮的生食，所以便沒有體驗小火鍋服務。

我到達時還沒到8點半，餐廳裏還有三分之一正在用餐的正價顧客，但是前台服務員表示可以提前進去，不需要在外面站着等待其他人用完餐。用餐環境是五星級酒店，各方面配置都乾淨衛生高級，不說是「剩菜盲盒」，其實可以像其他的正價顧客一樣，在這裏談公事、聚會和約會。所以別想着「剩菜盲盒」聽起來好像很心酸，實際上是花三分之一的價錢吃一樣的東西，性價比算是很高的。雖說規定的用餐時間是8點半到9點半，但如果用餐超過了一個小時，服務員也不會催促，會耐心給予時間讓人吃完，整體來說，服務還不錯。

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雖然才79元 回本看運氣

很多人去吃自助餐，講究一個，能不能吃回本？當盲盒的名額不多，剩餘的菜量和菜品都比較充足且合胃口時，那麼肯定是能吃回本的。但是，質量上不能有過多要求。就我本人而言，對食材要求沒有那麼高，當天8點半前也未用餐，處於一種飢餓狀態，但是在觀望了一圈剩下的菜品之後，只拿了這麼一點：五隻蝦、幾塊三文魚和金槍魚、一塊牛排，一點水果和蔬菜還有一個小甜品。原本是想先嚐試一下哪個更好吃後，再去拿一些的，但是說實話，最後什麼都沒有再拿，遠遠未達到回本的程度。

我推測是因為刺身在常温環境下放了太久，夾起來的時候已經分段了，三文魚入口沒有奶香味，沒有魚肉的韌勁，直接在嘴巴「融化」了，口感一般。作為這79元中最貴的菜品，刺身就已經被排除了。牛排很有嚼勁，甚至是過於有嚼勁，怎麼嚼都嚼不爛，沒有牛肉的香味。這煎出來的蝦是香的，而且蝦線也很乾淨，但因為涼了，吃起來口感就沒有蝦肉的那種緊實和Q彈，吃不了多少隻。水果和甜品則表現不錯。但是，一般在自助餐裏，我也很少見到過能把這兩樣準備得很難吃的，可以說是無功無過。

說實話，個人認為「是否能吃回本」這種情況存在偶然性，如果是對食材要求比較高的廣東人，那麼會覺得比較不值。

有人說，在工作日的晚上，加完班花79塊錢吃這麼多的品類，感覺還是相當美滋滋的。在他們看來，這不存在「剩菜」一說，本身這種自助餐就是大盤菜，讓人自己夾。

8點半去到還是很多東西，感覺和五六點差距不大，但是價格差距大啊。現煎牛扒黃花魚那些都是滿的，吃不完根本吃不完。

在出售盲盒的小程序「惜食魔法袋」上，關於自助餐盲盒的評價也多數為值得推薦。但是，有人說之前去吃完感覺不滿意，感覺像殘羹剩飯，所以給了差評，被商家要求刪除了評論。

剛開始可能很好，現在推廣起來了，名額從兩三個變成了十幾個，就那點東西什麼都要靠搶，熟食都要搶，搶到也就一口兩口的，因為那些東西不會再補了，剩多少就是多少。

她自稱，當時也是看了評價很好才去吃的，結果花了80元當了一次「難民」，搶着吃一些平時都看不上的東西。

其實裏面的菜跟其他便宜自助沒啥區別，除了甜點好吃點。人少的時候可以，但也不是說很值，完全看運氣。

想薅商家羊毛，自認為被反薅了的情況也存在。所以如果感興趣，為了不白跑一趟，儘量還是好評和差評一起看，能接受再出發。

受熱捧的「剩菜盲盒」不止自助餐

「剩菜盲盒」這個概念最初源於國外。剩菜盲盒的興起，源自丹麥的Too Good To Go平台，意為「棄之可惜的好東西」。它讓餐廳、麵包坊、咖啡廳等能夠將當天沒賣完的食品以盲盒的形式打折，通常在店鋪每晚打烊前的短時間段內售賣，避免食物浪費。顧客購買的方式很簡單，線上預約，線下取貨，開盒的時候才知道取的是什麼東西。

這幾年，深圳多家麵包店和餐飲店都參加了「剩菜盲盒」的活動，在一個名為「惜時魔法袋」的小程序上，深圳除了烘焙、飲品、滷味熟食、零食小吃店外，還有果蔬和鮮花店也參與其中。

內地「惜食魔法袋」小程序有多家麵包店和餐飲店參加「剩菜盲盒」活動。（微博圖片）

點圖放大看看內地的「惜食魔法袋」有什麼：

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烘焙包含了深圳常見的烘焙店哆士屋、鑽石皇冠蛋糕、可頌坊等等，麵包隨機搭配，價格是9.9到11.9元。輕食簡餐盲盒，包括了希爾頓酒店的自助餐、盛香亭轉轉熱滷15.9元，包道麵食9.9元，千賀壽司11.9元，卓星記早夜茶的燉湯15.9元以及茶點23.9元等等。盛香亭轉轉熱滷盲盒雖說晚上10點半才能用餐，但由於價格實在太低，才15.9元，也有很多人搶購。

有人評價：

去到店員給你配40元的菜，黃色3元，紅色5元，棕色7元，鍋底要自己下單，鍋底很香，挺有特色。想吃飽吃好的話，自己估計至少再花幾十。

這些盲盒都以原價1/3甚至1/4價格，對於商家來說，因為這些商品臨近保質期，再不銷售出去就只能扔掉，與其扔掉，不如低價銷售。對於消費者來說，剩菜盲盒並非傳統意義上的殘羹剩飯，而是那些外觀或包裝不符合售賣要求、但仍然在保質期內的食品。原本就有吃的意願，並且還打折，在深圳年輕人中便極易成為潮流，尤其對於價格敏感型消費者來說，本身就足夠吸引，而且還是一件環保的好事。作為消費者，雖說第一次嘗試剩菜盲盒的結果不太滿意，但如果後續深圳其他家酒店也加入了剩菜盲盒活動，我還是會去嘗試參與。

據統計，我國每年浪費糧食約3500萬噸，這個數字接近我國糧食總產量的6％，食物浪費現象日益嚴重。然而，「剩菜盲盒」這個概念初衷是提倡珍惜浪費，不浪費糧食，但是實踐下來未必能夠如此。希爾頓自助餐在放出名額的時候，會提醒按需食用，儘量光盤，但仍然會有顧客為了不浪費這79元，大包大攬，最後吃不下，浪費了一大堆食材，違背了活動的初衷。至於麵包盲盒，由於是盲盒的概念，也有可能花錢買到了不喜歡吃的麵包，最後導致浪費，消費者既花了錢，又尋不到痛快。

希望越來越多人參與的「剩菜盲盒」，能夠讓消費者和商家都磨合出更好的習慣，雙方在追求性價比的同時，也能合力實現環保、避免浪費，這才是雙贏的畫面。

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