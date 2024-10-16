深圳羅湖唱K自助餐唔駛100元　皇室派對KTV唱足6小時仲有130+美食

深圳的夜生活，早就不是單純的蒲吧、唱K啦！在「皇室派對KTV·環球美食自助餐」一站式唱歌、開P、蹦迪、吃自助餐不轉場，才是深圳夜貓們的摯愛！作為深圳老牌KTV，從開業起就在羅湖ktv好評榜top沒下來過，也是許多香港人來深圳的打卡聖地。



走進大廳，整體的科技感十足！走廊炫酷的燈光，彷彿置身於夢幻空間，有點未來賽博朋克的感覺。昏暗的環境，配上迷幻的燈光。在這裏隨手一拍，酷炫的、可愛的，個性大片分分鐘刷爆朋友圈！

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深圳潮咖玩樂打卡地標，環球美食自助餐喊你來High

佔地30000㎡、斥資千萬的皇室派對，豪華又不失藝術感！不僅能舉辦高定派對，專屬管家隨時在旁服務，還有星級的130+款環球美食自助，在這裏，高端玩咖和娛樂小白都能玩得開心！不轉場的快樂夜生活，它輕鬆幫你安排到位，簡直High到不想回家啦~

別看玩得花樣這麼多就以為消費不起！現在還有對錢包無比友好的套餐，不用100元就能嗨唱4小時，還包含單人環球美食自助餐，到底誰不動心啊我説！畢竟皇家派對的自助可是比店更出名，想跟誰去嗨，趁這次趕緊衝！

*香港來的朋友出示相關證件，可額外獲贈歡唱2小時噢~



60+種房型隨心選，放肆嗨玩不重樣

訂傳統KTV的包間，只需選擇房間的大小。而在皇室派對訂房，還能選擇不同景緻和風格的包間。千萬級別的裝修，有60+種房型可選。科技感十足的燈光環繞身旁，各色燈光、特效，迷幻又帶感，一秒進入PARTY狀態！

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温馨浪漫的閨蜜房、夢幻太空房、酷炫3D全景房、電音效果超強的DJ打碟房，還有能容納25人的奢華PARTY房……搭配不同的燈光模式，私密包廂可以一鍵切換私人蹦迪局，轟趴聚會團建，來這就夠了！

在皇室派對還有貼心的派對定製服務，不論是生日、求婚時刻，還是聚會，商務，團建......都能根據你想要的氛圍，打造獨一無二的主題派對！精心的裝飾和服務，給你前所未有的體驗感。

燈光音效滿分，一秒置身演唱會現場

這裏的主音響系統、輔助音響系統甚至麥克風，都是從國際知名音箱製造商直接引進的，環繞式音效能miss掉聲音的瑕疵，五音不全的朋友也可以放心大膽唱。

坐在沙發上唱、站在包間C位唱、DJ台上唱，酷炫的燈光&立體音效加持，你就是全場最亮眼的歌王~

海量曲庫，年輕人都愛的點歌系統

硬件到位，強大的曲庫對於愛唱k的朋友來説也至關重要！皇室派對的點歌系統實力十分在線！港樂愛好者、kpop人、歐美嘻哈、冷門小眾的歌、剛出的新歌，都能很驚喜的點到，就衝這個，我必來！

唱飽之餘還要吃飽喝足，130+環球美食暢吃暢飲

10+個檔口，130+款美食任你自由挑選，海鮮、冷菜、熱菜、飲料、甜品通通自助！無論是海鮮愛好者還是肉食狂熱者，都能在皇室派對找到你的所愛，妥妥用硬實力撩爆你的味蕾！

在皇室派對輕鬆get牛羊宴自助

皇室派對自助第一步，直奔近期的「羊香四溢」主題，土耳其烤羊腿、堡雲蘇烤羊扒、孜然烤羊肉串、紅湯羊蠍子……花一份自助的錢就能拿下全羊宴，可是戳中了愛羊肉星人的胃！

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還有香草烤帶骨牛肋排、各類牛羊烤串……每一道菜的「肉張力」都拉滿！邊唱歌邊大口吃肉，別提有多快樂了！

豪華海鮮不限量，放肆開炫

你以為皇室派對只有全羊宴一個大招？那你可小看它了！星級大廚現做海鮮鐵板燒，牛油蒜香扒大蝦、香煎三文魚……這些高級鐵板燒在這都能解鎖！

還有蒸汽原開生蠔、扇貝、皮皮蝦、酥皮海鮮湯、魚翅海鮮粥、海膽蝦仁炒飯……從海鮮刺身到海鮮熱食，統統幫你安排好了！品種多到挑花眼！各種海鮮敞開肚皮暢吃，個個都是重頭戲！

掉入壽司王國，放肆開炫

在皇室派對實現壽司自由不是夢！品種超齊全，魚籽、榴蓮、芒果，鹹口甜口任你品嚐，每一道都精緻可口，全部不限量任拿~

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超多甜品水果暢吃，高顏值超出片

皇室派對的甜品水果區還是一如既往的琳琅滿目！每次逛起來都好像置身在甜品店裏，小蛋糕、現烤麪包、中式包點、布丁，還有超多應季水果，通通無限暢選！

還有超多環球美食等你解鎖

唱K轟趴怎麼少得了飲品呢！皇室派對的自助，除了130+環球美食，還有飲品無限暢喝（酒類除外），一口下去就能讓人瞬間充電，還能再唱2小時！

還有超多環球美食等你來解鎖，泰式海鮮粉絲沙拉、雜果土豆沙拉、什錦火腿冷肉拼盤、各種熱菜主食……

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無限暢飲任性壕吃！

開啓休閒模式，來「皇室派對」聚會一下吧~

皇室派對KTV·環球美食自助餐

地址：深圳羅湖區深南東路和文錦南路交匯處鴻昌廣場3、4層

交通：深圳地鐵9號線文錦站D出口步行280米

營業時間：週一至週日 16:30-次日04:30，週五至週六 16:30-次日05:00



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