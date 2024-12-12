港珠澳大橋西延線正式通車　珠江口「八門全開」承東啟西

翻閱粵港澳大灣區不長卻夠深夠寬的歷史，不難發現，跨海長虹已不是新鮮事。

港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋……隨着全國乃至全球最為密集的跨江跨海大橋群陸續通車，整個珠江兩岸也從倒「V」形出海口，開啟了向「A」形閉環的升級之路。

如今，時隔不到半年，繼深中通道之後，黃茅海跨海通道正式「上崗」。

江門與珠海、澳門等地「執手相牽」，大灣區「一小時生活圈」越織越密。珠江奪海，八門全開。在這一刻，成為現實。



珠江八門

作為中國南方最大的水系，珠江的入海方式，注定不會是個「經典款」。不像長江那般大江東去，也不像黃河幹支分明，三江匯流而成的珠江，分「八大口門」注入南海。

山石決口，分而為門。翻開世界地圖，世界大江大河中，有多個入海口的，不止珠江一個，比如尼羅河、恒河、密西西比河等，都有多個入海口。但像珠江一樣「八門入海」的非常少見，在中國大江大河中更是獨一份。

「珠江八門」示意圖。（南方+）

「珠江八門」，即虎門、蕉門、洪奇門、橫門、磨刀門、雞啼門、虎跳門、崖門，是河流與海洋的分界，其中東四門位於珠江東側，注入伶仃洋；西四門位於珠江西側，在黃茅海等處注入南海。

珠江三角洲能夠快速發展，一定程度上得益於八大口門的發散性，廣州、東莞、佛山、江門、中山等城市都有出海口，深圳、香港、珠海、澳門也都在海邊，優質良港、繁榮海運不在話下。

而被江河沖開的這一道道「門」，為勤勞勇敢、開放包容的嶺南居民，打開了一道道跨越種族文明，聯通世界的新大門。

1902年，廣東廣州，珠江邊的繁忙景象。（視覺中國）

以珠江「八大口門」為焦點，發生了很多載入史冊的事件：南宋文天祥崖門明志，一首《過零丁洋》表忠烈風骨，千古流芳。「一口通商」後，虎門作為外國商船進出廣州的門戶之一，匯集萬國商船。

如今，也正是這樣一條超級雨型河珠江，和它不同凡響的八個入海口，孕育出了一個令世人矚目的粵港澳大灣區。

淩空俯瞰，整個珠江入海口山海連城。借用一個網絡熱詞，珠江口的「大門」非常「open」！但如果仔細觀察，它似乎還「差點意思」。

八門全開

一直以來，經濟發展「東強西弱」，是大灣區珠江口東西兩岸的顯著特征。

2023年，珠江口東岸深莞惠的GDP合計5.22萬億元（人民幣，下同），而西岸珠中江只有1.21萬億元，甚至不敵東岸深圳一城。

若以八門的視角觀察，這一差距更甚。比如珠江八門裏最有名的，是坐落在最東邊的虎門。背靠珠江東岸，2023年虎門鎮GDP達738.8億元。而最西邊的崖門鎮，GDP僅約為虎門鎮的1/10。

改革開放以來，虎門大橋、南沙大橋、港珠澳大橋、深中通道的通車，可以說打通了珠江口虎門、蕉門、洪奇門、橫門、磨刀門「五門」經絡，推動廣州南沙、中山翠亨、珠海橫琴等區域快速騰飛。

然而，以八門來看，這才八分之五。珠江口想要釋放更大的能量，還差點火候。

黃茅海跨海通道。（視覺中國）

黃茅海跨海通道應運而生。它東連港珠澳大橋，從珠海向西跨越黃茅海水域，掠過雞啼門、虎跳門、崖門三門，在江門向西連接西部沿海高速，在珠江口再次劃下「關鍵一橫」。

黃茅海跨海通道通車後，從珠海金灣到江門台山的通行時間，也將從1個多小時縮短為30分鐘左右。

可以預見，以黃茅海跨海通道為紐帶，大灣區資源要素將更快速地流動與整合、分工與協作，實現區域能級躍升。

散落在「八大口門」的城市群也將直接「牽手」，為推進珠江兩岸產業互聯互通以及各類要素高效配置，也為珠江東西兩岸城市群分工協作、匯聚合力帶來新機遇。

至此，「八門全開」！全新的故事將在這裏上演！

承東啟西

如果說，港珠澳大橋是第一條連接粵港澳三地的紐帶，那麽黃茅海跨海通道則將「承東啟西」貫徹到底。

廣東省在「十四五」規劃綱要中明確提出，要推進珠江口東西兩岸融合互動發展，促進要素資源的合理流動和優化配置。

今年，橫貫東西的兩道新「產業走廊」已經形成，珠西都市圈的目標很明確：通過交通大動脈承接東岸城市功能和產業轉移，更新在大灣區產業分工中的角色，為經濟注入新的增長動力。

粵港澳大灣區諸城不斷突破地理界限，城市邊界日益模糊甚至趨於「消失」，看起來如同一座城市。（視覺中國）

作為超級工程，跨海通道往往集橋梁、隧道、人工島、水下互通等為一體，造價極其高昂。

港珠澳大橋總投資1200億元，深中通道460億元，而黃茅海跨海通道的總投資造價也去到約130億元。

千億百億的投入，到底值不值？回答這個問題之前，不妨先看一組數據。

先看近的——

江門總面積9535平方公里，是大灣區內唯一具備可大規模連片開發土地的城市，其中，江門南部沿海潛力最盛——大廣海灣經濟區規劃面積達到3240平方公里，相當於南沙的4倍、前海的26倍、橫琴的30倍，且開發強度不到6%，妥妥的珠江西岸「黃金窪地」。

黃茅海跨海通道。（視覺中國）

黃茅海跨海通道通車後，成為打通珠西交通格局的一個新突破口，與港珠澳大橋、西部沿海高速形成一條直線，共同構成「香港—珠海—江門—粵西」大通道。

珠海高欄港經濟開發區可以把廣袤的大廣海灣經濟區當作自身的產業腹地，加速珠江西岸的一體化發展；而沒有深水良港的江門，則可以直接把高欄港作為家門口的物流樞紐，加速融入與珠澳、深港的產業協作。

再看遠的——

黃茅海跨海通道連接西部沿海高速可直達陽江、茂名等粵西城市，在如今「港車北上」的火熱潮流中，將釋放珠海、江門更大「承東啟西」的量能，成為香港直連粵西的樞紐門戶。

江門上川島沙地漁港鳥瞰圖。（視覺中國）

事實上，珠江東西兩岸的人流、物流往來，遠非一兩座大橋所能滿足，這也是為何在虎門大橋、南沙大橋之外，還要修建深中通道乃至深珠通道的原因所在。

大灣區是中國最成熟的城市群，也被譽為最接近世界級的連綿城市帶，整個區域匯聚了8600多萬人，每天的跨城通勤量超過600萬人次，在不遠的將來或將超過1000萬人次。

大灣區是中國最成熟的城市群。（南方+）

這是一條全新的「珠西通道」！它創造性地與港珠澳大橋相接，把整個珠江口攬於「一橫」，開啟了大灣區「八門全開」的全新時代。

過去，「珠西通道」走出過康有為、梁啟超、孫中山等一大批豪傑，他們在這裏留下了不可磨滅的印記。

而今，黃茅海跨海通道建成通車，珠海江門隔海相牽，灣區深融致遠，廣東闊步向前！

本文獲「南方網+」授權轉載。

