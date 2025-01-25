佛山揮春一條街　堅守手寫方式　繪出最傳統廣東年味

相信大家準備過年的時候，在家裏都會有貼揮春、掛燈籠等新年裝飾的的習慣，大家知道嗎？原來在佛山，就有一條充滿特色的揮春街。

每逢春節來臨之際，這條300餘米的佛山老街上就會出現這樣的景致——狹窄的街巷、斑駁的騎樓上，都貼滿了一張張紅色的揮春，從街頭至街尾，全是紅彤彤的揮春攤檔。

揮春師傅們的一筆一劃，滿載對來年的美好期盼和祝福，將「好意頭」帶給遊人，整條街都彌漫着濃厚的春節氣息，滿滿的年味，這條佛山老街名為快子路。



電器街變揮春街 佛山快子路的前世今生

快子路，位於佛山禪城區的老城區中心，始建於1934年，是一條歷史悠久的老街，街道兩旁布滿古老的騎樓群和清朝民居，兩者互相輝映，形成一道中西元素結合的獨特古建築風景，更是快子路的歷史印記。

快子路曾一度改名為筷子路，關於街道的命名原由及寓意眾説紛紜，不過後來又在80年代初將其改回快子路。（視覺中國/當代中國授權）

在搖身一變成為佛山著名的揮春街之前，快子路初期主要是製作鐵鍋、銅器、筷子的手工集中地，後來在80年代中期，逐漸變成了售賣電器配件的商業街，成為了佛山最繁華旺盛的商區之一。

隨着城市發展，許多商鋪和街坊也已經遷離，舊區的昔日光輝已然不再，然而，那一抹「春節紅」卻在悄然地將斑駁的老街重新點亮，煥發生機。

佛山最早的揮春街其實並不在快子路，而是在福祿路，後來由於舊城改造便搬到了永安路和公正路，到2014年才正式搬到快子路。

自2014年起，佛山快子路便從電器街變成了揮春街，更一度紅遍内地網絡，成為了許多人春節到佛山的打卡之選。（ea1am@Instagram/當代中國授權）

每年春節前半個月左右，各式揮春紅遍快子路，騎樓下的老師傅手執毛筆即席揮毫，四處皆洋溢着新春氣息，成為了佛山一處美麗的光景。

近年來，陸陸續續有不少電視台前來采訪，快子路很快就火遍網絡，吸引了世界各地的遊客以及攝影愛好者到此一睹「佛山揮春街」的風采。

揮春在中國其他地區又名春聯、門聯、福貼。臨近春節，不少顧客前來佛山快子路挑選揮春和拍照。（視覺中國/當代中國授權）

手寫揮春紅遍老街 繪出佛山最傳統年味

許多在快子路寫揮春的老師傅其實已經退了休，他們皆因對寫揮春的喜愛而聚集在一起，無論是行書、草書又或是楷書，通通難不倒他們，紅紙一鋪，墨豪一揮，一幅幅對聯及揮春眨眼功夫就「出爐」。

古騎樓群下滿布張貼的手寫揮春，從街頭蔓延到街尾，喜慶的紅色鋪展開來，讓人頓時產生一種穿越回到老廣東過節時的錯覺，情懷滿滿。

春節將至，佛山快子路上貼滿了大小長短不一的揮春，吸引許多遊客和攝影愛好者慕名前來，給平淡的老街增添過節的新趣。（視覺中國/當代中國授權）

隨着快子路愈來愈有名氣，愈來愈多外國遊客慕名而來，與時並進的老師傅們於是也跟着搞搞新意思，在傳統的揮春上，寫上英文版的新年賀詞，中西合璧的傳統手寫揮春，相信大家看了也會大呼新奇！

車身上寫揮春 成佛山快子路最別致風景

説到快子路的新鮮事，還有近兩年掀起的車主「求字」熱潮，來自不同地區的車主開着自己的愛車來到快子路，希望讓揮春師傅在車身上寫揮春來討個「好意頭」。

由於大部分車主都是廣東人，所以寫在車窗上的賀詞也充滿了地道的廣東風味，以別出心裁的合體字方式書寫，比如有「撈乜都掂」、「掂過碌蔗」、「招財進寶」等，都是香港人頗為熟悉的賀年吉祥話了。

在佛山快子路，又以組合字揮春最為特色，大家知道圖上的組合字是甚麽意思嗎？（視覺中國/當代中國授權）

揮春師傅正在車窗上書寫「如虎添億」的春節賀詞，以「億」取代原來的「翼」，取其諧音，創意十足。（視覺中國/當代中國授權）

在逐漸被機械化所替代的時代下，在佛山快子路，仍然有一群人堅守着以手寫方式，書寫着一張又一張傳統揮春，走進老街的不再只是老街坊，更多的是追憶傳統年味的年輕人，老街新貌，繼續傳承着中國文化情懷。

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