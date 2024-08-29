大美嶺南｜佛山順德陳氏大宗祠：朱欄畫棟　流光溢彩

【編者按】在商貿氣息濃厚的佛山市順德區樂從鎮，在小橋流水池塘榕蔭的一片青綠間，隱匿著一座古韻悠悠的祠堂，她被譽為廣州陳家祠「姐妹祠」。羊城晚報《大美嶺南》第97站走進陳氏大宗祠，一柱一梁，一磚一瓦，一字一畫，閎博幽清，恢弘大氣，三雕一塑，鬼斧神工，置身其中，如踏入詩人王維水月鏡般不可湊泊的純美詩境。



廣東素有「順德祠堂南海廟」之美譽，順德宗祠文化源遠流長，祠堂作為族群血脈傳承的核心載體，是鄉村文明體系的根本。順德坐擁祠堂數百座，其中近百年來面積最大、名聲最顯赫的，當屬陳氏大宗祠。宗祠佔地9600多平方米，總面寬約48米，總進深約85米，建築面積4000多平方米，是廣東省文物保護單位，被譽為廣州陳家祠「姐妹祠」，堪稱嶺南文化建築的明珠與典範。

航拍順德樂從陳家祠。（羊城派）

宗祠於光緒二十一年（1895年）奠基，二十六年（1900年）竣工。宗祠面闊五間兩路、深三進，分前、中、後三座，屬典型的嶺南擡梁式結構硬山頂建築。建築裝飾采用了傳統經典的「三雕一塑」，栩栩如生的木雕、渾樸蒼勁的石雕、蒼勁細膩的磚雕，工藝精湛的灰塑，古樸恢宏的嶺南建築風貌，盡顯祠堂建築文化、宗族文化、藝術文化。

順德樂從陳家祠屬典型的嶺南擡梁式結構硬山頂建築。（羊城派）

富麗堂皇的門堂瓦脊。（羊城派）

青雲巷門額、門檐上及旁邊屋脊上的磚雕、灰雕、陶塑巧奪天工。（羊城派）

內置花籃，飾以祥雲，以帶蓋寶瓶左右鐫刻著「光緒乙未」字樣。（羊城派）

祠堂正門上牌匾刻有「陳氏大宗祠」，為明代著名學者陳白沙手書。邊框雕有人物典故，惟妙惟肖。大門兩層門枕石，雕有「一品壽鹿」「雀鹿蜂猴」等圖案。門前兩側分別坐立高大抱鼓石。25米長的門堂花脊，流光溢彩。神獸、瓜果、瑞鳥、寶鼎錯落有致，色彩鮮明熱烈，盡顯嶺南水鄉獨有的文化風格。

頭門兩側有抱鼓石，抱鼓石的三面及門枕立面都有石雕裝飾。（羊城派）

屋脊上的陶塑獅子以及代表吉祥如意的雕塑。（羊城派）

中堂脊額是寄托和美禎祥的祝壽圖。（羊城派）

宗祠中座正中懸掛著光緒年間的「本仁堂」堂匾，古拙凝重。中座後壁，全為5米多高的坤甸木雕花大屏風，歷經100多年風雨仍屹立於此，一縷「春去花還在，人來鳥不驚」的詩意近在眼前。兩側廡廊，以木雕飛罩間隔，各分三間。上則格心通花彩色玻璃，下則刻花裙板，朱欄畫棟，富麗堂皇。

出神入化的工藝與貼心細致的寓意。（羊城派）

錯落有致的結構彼此呼應。（羊城派）

為保護陳氏大宗祠這一珍貴歷史文化遺產，順德區政府、樂從鎮政府與村民共同出資進行全面修繕。作為首批佛山市百村行動計劃之古村落活化項目，陳氏大宗祠活化成為樂從鎮歷史文化博物館，以其深厚的歷史、精妙的工藝、開放的胸襟進入大眾視線，接續開設了樂從華僑展覽館、沙滘村史館、順德非遺展、香雲紗展覽館、名家書畫展覽館等，將現代藝術與當代文化融入其中，讓古老的祠堂煥發新的活力。

沙滘村史館。（羊城派）

古老的祠堂煥發新的活力。（羊城派）

如今，陳氏大宗祠堂內，古樸的氣韻流淌在青磚墻瓦間，處處蘊藏著匠心之作、血脈傳承的典故。陳氏大宗祠已成為群眾豐富文化生活、汲取前進力量的「精神家園」。