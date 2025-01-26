不吉利？深圳地鐵春節裝飾「白頭春聯」 反引網民大讚「感動」
撰文：鄭寧
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春節鄰近，深圳全市張燈結綵，深圳地鐵站內亦貼滿紅色的春聯，有細心市民發現，這些都是頂部白色的「白頭春聯」，與傳統全紅的春聯不一樣，引發市民討論。有網民解釋這是兩廣地區的一種習俗，與抗日戰爭緊密相關。
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公開資料顯示，這一習俗起源於1932年的淞滬抗戰。當時，粵軍十九路軍英勇抵抗日本侵略，無數廣東軍人犧牲在戰場上。春節將至，廣東民眾便在春聯上留下一寸白綾，以此緬懷先烈，銘記歷史。
這一細節感動了不少市民網友，有網民發布自己拍到的白頭聯稱，「與先烈共享太平新年」，「沒有一抹白，哪有萬家紅」。
網民評論：
北方的我知道這個，是南方朋友緬懷先烈。
深圳用心了致敬抗日英雄
以前春聯常買這種
聽過這樣的款式，當時激戰慘烈，十個人只能活下來兩三個，等於全村掛白孝
海南也是一直貼的白頭春聯
建議全國推行，並讓每一位國人知道它的深刻意義。
還有通宵不關燈來指引回家來
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