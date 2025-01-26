深圳2024經濟數據：GDP增5.8%破3.6萬億　重返「外貿第一城」

1月26日，深圳市統計局發布全省2024年GDP為36801.87億元，同比去年增採5.8%，增速高於全國及廣東全省，位居一線城市第一。



其採，深圳第一產業（農林畜牧業等）增加值26.37億元，同比增採1.5%；第二產業（工業）增加值13909.28億元，同比增採8.3%；第三產業（服務業）增加值22866.22億元，同比增長4.3%。

2024年，深圳加快建設具有深圳特點和深圳優勢的現代化產業體系，穩步推進新型工業化。2024年，全市規模以上工業增加值同比增長9.7%，比1—11月加快0.4個百分點。

從行業門類看，規模以上採礦業、製造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業增加值分別增長7.2%、9.9%、9.1%。主要行業大類中，規模以上計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長11.0%。全市主要高技術產品產量持續快速增長，其中，3D打印設備、工業機器人、電子元件產品產量分別增長35.8%、31.8%、21.3%。

2023年11月10日，深圳，人行道上停滿了電動車。（視覺中國）

2024年深圳固定資產投資同比增長2.4%。其中工業投資增勢強勁，增長20.1%。分領域看，製造業投資拉動作用顯著，增長24.6%。高技術產業投資活躍，高技術製造業投資增長27.4%，其中，電子及通信設備製造投資增長42.8%。社會領域投資快速增長，其中，教育投資增長10.5%。

2024深圳市場銷售增速回升 全市零售連續兩年破萬億

2024年，深圳實施消費品以舊換新，點燃消費熱潮。全市社會消費品零售總額連續兩年實現破萬億，達10637.70億元，同比增長1.1%。商品零售增長1.0%；餐飲收入增長1.5%。基本生活類商品銷售良好，其中，限額以上單位糧油食品類、飲料類零售額分別增長13.0%、11.1%。

消費升級類商品保持較快增長，其中，限額以上單位建築及裝潢材料類、文化辦公用品類、家用電器和音像器材類、家具類分別增長44.4%、27.3%、26.8%、12.0%。網上零售持續增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長11.2%。

復活節長假第一日，不少港人北上遊玩，深受港人喜愛的Coco Park人流與平時週末相若，餐廳、茶飲店、戲院均未見人龍，但仍有不少人拖著李行箱港人的身影。（黃浩謙攝）

居民消費價格溫和上漲。2024年1—12月，全市居民消費價格比上年同期上漲0.1%。其中，食品煙酒價格上漲0.4%，衣著價格上漲2.9%，居住價格持平，生活用品及服務價格上漲0.3%，交通通訊價格下降2.2%，教育文化娛樂價格上漲0.9%，醫療保健價格上漲0.3%，其他用品及服務價格下降0.3%。

貨物進出口快速增長 時隔9年重返內地「外貿第一城」

2018年7月20日，深圳鹽田港。（VCG）

總量、增量、質量「三量」齊升，時隔9年，深圳重返中國內地「外貿第一城」。2024年，全市進出口總額45048.24億元，同比增長16.4%。其中，出口28122.16億元，增長14.6%；進口16926.08億元，增長19.6%。其中，一般貿易進出口增長19.2%，占進出口總額的54.9%，比重較上年增加1.3個百分點。

金融機構存貸款余額穩定增長。12月末，全市金融機構（含外資）本外幣存款余額135778.02億元，同比增長1.8%。金融機構（含外資）本外幣貸款余額94830.33億元，同比增長2.9%。