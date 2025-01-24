深圳首條海底隧道通車　全國最大直徑！量身定制盾構機強在哪裏？

全國海底最大直徑盾構隧道，同時也是深圳第一條海底隧道，媽灣海底隧道在1月21日正式通車。

回顧媽灣海底隧道的建設過程，為了應付「長、難、深、大」四大挑戰，實現高質量建設，中鐵裝備專門研發量身定制的「媽灣號」盾構機，它特別在哪裏？



建設媽灣海底隧道有量身定制盾構機

媽灣海底隧道是粵港澳大灣區互聯互通、交通建設的重點示範工程。（網上圖片）

媽灣海底隧道位於深圳南山區，分為地面道路和地下道路兩部分，其中地下道路規劃等級為城市快速路，雙向6車道，設計時速80公里，地下隧道全長6,280米。

「媽灣號」盾構機是為媽灣海底隧道建設而量體定制，開挖直徑15.53米、相當於五層樓高，全長約140米、重量達4,650噸。

盾構機施工段全長2,063米，是整條右線線路的控制性工程。

而在掘進過程中，需要應對長、難、深、大四大挑戰。

為建設媽灣跨海通道隧道量身定制的「媽灣號」盾構機。（網上圖片）

首先是「長」，媽灣海底隧道地質構造複雜，34.15%為全斷面硬岩，最大強度高達193兆帕，設備穿越高強度岩層距離長，考驗刀盤破岩能力的同時，也造成刀具因磨損需要頻繁更換情況。

「難」是指穿越海底複雜地形，存在50%的軟硬不均岩層，容易導致盾構上部切削過快而造成盾構機整體姿態上抬，進而偏離預設軌迹。

至於「深」，則是指海底隧道位於水下40多米深處，最大水壓達500千帕，施工風險高。

最後的「大」是隧道斷面，其管片外徑15米，是目前全國最大直徑海底隧道，對設備性能和施工技術要求極高。

「媽灣號」首創專利技術應對四大挑戰

「媽灣號」盾構機。（網上圖片）

為應對四大挑戰，首先媽灣號運用首創的滾刀安裝專利技術，改善受力，大大提高使用壽命。同時，媽灣號搭載了刀具狀態實時監測系統，可對滾刀的旋轉狀態、磨損狀況進行檢測，並且可以實時反饋開挖地層的圖像信息，全方位提高可感可知能力。

另一方面，媽灣號的設計承載壓力是10公斤，相當於普通人不帶任何輔助設備，潛水100米所承受的壓力。能夠做到這件事，皆因媽灣號的最大推力高達2.5萬噸，裝機總功率超過1.15萬千瓦，甚至比復興號高鐵的總牽引動力還要高出10%。

媽灣海底隧道是粵港澳大灣區互聯互通、交通建設的重點示範工程，建成通車後將有效完善前海外部路網結構，連接南山港區的疏港貨運交通，降低前海區域地面貨運交通壓力，兼顧聯通媽灣、赤灣片區與大鏟灣等片區的客運交通，實現客貨分離，進一步拓寬城市發展空間。

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