深圳地鐵推新年限定版報站廣播　網民大讚籲全年播：上班需要鼓勵

農曆新年期間，不少商場、公園等都擺放了賀年裝飾，各處都洋溢着歡樂氣氛，就連地鐵的報站廣播也有新年版本。不少留深過年的網民表示，深圳地鐵多條線路推出了新年限定版的報站廣播，不同站的報站內容也有所區別。



據介紹，深圳地鐵的1號線、3號線、5號線、11號線、14號線等多條線路都更新了新年報站廣播，覆蓋吉祥站、福星站、翻身站、福永站、鯉魚門站、大運站等多個地鐵站。

深圳地鐵多條線路推出新年限定版的報站廣播，包括吉祥站、福星站、翻身站等多個地鐵站。（影片截圖）

深圳地鐵多條線路推出新年限定版的報站廣播，包括吉祥站、福星站、翻身站等多個地鐵站。（影片截圖）

以3號線的吉祥站為例，新年限定版的報站廣播內容為「2025年，讓我們收拾好行囊，懷揣希望，迎接撲面而來的吉祥光芒」。5號線的翻身站則是「是困境的突破，是夢想的啟航，是命運的轉折，下一段人生等您書寫」。11號線的福星站為「願您在2025年福澤滿盈，星光璀璨，請帶好您的隨身物品，準備迎接福星照耀的時刻」。

在社交平台上，有網民整合了目前深圳地鐵的新年限定版報站廣播內容，不同地鐵站的報站內容也有所區別。

網民整合了深圳地鐵的新年限定版報站廣播內容。（小紅書）

網民睇法：

unbelievable這是鼓勵打工人過年也在深過年嗎哈哈哈哈哈哈

早上聽到了，我還以為是錯覺

太好笑了我要去

啊上班路上還要聽雞湯

那我倒要期待一下雙龍的播報了

建議全年播，上班很需要鼓勵

我住翻身這麽久都沒翻身

之前去翻身找房子，房東說，很多人住翻身都想著翻身，但這麽多年他沒見過有人真翻身的

可不可以延續到正月十五啊？初八才返工的打工人也想聽一聽啊

深圳地鐵太暖心了

一直很喜歡深圳，想得很周到，做得很貼心

這麽有溫度的報站，希望永久保留，打工路上心情都好啦

