深圳地鐵推新年限定版報站廣播 網民大讚籲全年播：上班需要鼓勵
撰文：林芷瑩
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農曆新年期間，不少商場、公園等都擺放了賀年裝飾，各處都洋溢着歡樂氣氛，就連地鐵的報站廣播也有新年版本。不少留深過年的網民表示，深圳地鐵多條線路推出了新年限定版的報站廣播，不同站的報站內容也有所區別。
據介紹，深圳地鐵的1號線、3號線、5號線、11號線、14號線等多條線路都更新了新年報站廣播，覆蓋吉祥站、福星站、翻身站、福永站、鯉魚門站、大運站等多個地鐵站。
以3號線的吉祥站為例，新年限定版的報站廣播內容為「2025年，讓我們收拾好行囊，懷揣希望，迎接撲面而來的吉祥光芒」。5號線的翻身站則是「是困境的突破，是夢想的啟航，是命運的轉折，下一段人生等您書寫」。11號線的福星站為「願您在2025年福澤滿盈，星光璀璨，請帶好您的隨身物品，準備迎接福星照耀的時刻」。
在社交平台上，有網民整合了目前深圳地鐵的新年限定版報站廣播內容，不同地鐵站的報站內容也有所區別。
網民睇法：
unbelievable這是鼓勵打工人過年也在深過年嗎哈哈哈哈哈哈
早上聽到了，我還以為是錯覺
太好笑了我要去
啊上班路上還要聽雞湯
那我倒要期待一下雙龍的播報了
建議全年播，上班很需要鼓勵
我住翻身這麽久都沒翻身
之前去翻身找房子，房東說，很多人住翻身都想著翻身，但這麽多年他沒見過有人真翻身的
可不可以延續到正月十五啊？初八才返工的打工人也想聽一聽啊
深圳地鐵太暖心了
一直很喜歡深圳，想得很周到，做得很貼心
這麽有溫度的報站，希望永久保留，打工路上心情都好啦
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