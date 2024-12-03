研究稱深圳樓市正逐步走出低谷　二手樓成交創4年來新高

財政部等三部門發布的《關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》，周日（12月1日）正式執行。內媒報道指，在利好政策的密集推動下，不少城市11月的二手樓成交創階段性新高，北上廣深的樓市回暖。



深圳前海某樓盤交易現場。（每日經濟新聞）

據《每日經濟新聞》報道，深圳地產中介稱，「現在深圳的二手樓成交起來了，雖然目前價格還未起來，大多數樓盤的成交價仍低於指導價，但很多小區的筍盤不斷被消耗掉，價格有企穩趨勢。」

他續指，目前，深圳二手樓整體市場已經回到了2017年前的水平，處於底部狀態，若這種成交量能夠一直維持，預計明年年中就會在價格上有所體現，「如深圳北站片區，這兩個月絕大多數新盤都清空了，雖然價格上還是有很大折扣，但對整體的庫存去化效果明顯。」

報道指，自9月底陸續頒布樓市新政後，一線城市市場成交持續維持火熱狀態。其中，深圳二手樓成交維持「繁榮線」水平，數據顯示，深圳11月新建商品住宅預售網上交易8076宗，按月上漲94.5%，僅次於2021年1月，成為近4年以來的第二高點，二手住宅網上交易7125宗，按月上漲16.5%，為近4年以來最高點。

深圳二手盤成交量走勢。（每日經濟新聞）

而北上廣的樓市同樣表現亮眼，數據顯示，11月北京二手樓網上交易量達18763宗，按月上漲約8%，按年上漲約50%，二手樓網上交易量創20個月新高；11月上海二手樓（含商業）成交總量突破27000宗，創近44個月新高；10月26日至11月25日，廣州二手樓網上交易量11400多宗，按月增長10.01%。

美聯物業全國研究總監何倩茹表示，9月樓市鬆綁以後，不少城市的火熱已持續兩個月，維持「高溫」，預計在四季度剩餘的時間愛你內，如開發商及二手業主能保持克制的定價策略，樓市成交量仍有很大概率維持高位，但預計政策的遞減效應也會同時發生。如果成交量不及目標，可繼續關注政策工具箱。

部分業內人士看來，隨着9月底以來政策效應的持續釋放，疊加購房門檻降低、首付比例下調、房貸利率走低以及稅費成本減少等多方面因素，市場活躍度有望進一步延續。

自9月底以來，深圳、上海各自誕生了4個「日光盤」。（視覺中國/示意圖片）

與此同時，新盤「日光盤」頻現。自9月底以來，深圳、上海各自誕生了4個「日光盤」，分別為深圳深業上城學府、中建觀玥、深鐵閱雲境、財富城二期；上海融創外灘壹號院二期、大華公園柏翠、浦發唐城四期、中海領邸・玖章。

深圳地產中介表示，現時的「日光」較以前樓市火熱時還有差距。以前買家更多的是看中與二手樓的價差或者樓價上漲的預期，大部分都是買家主動進場。而現時更多的是因為開發商自身讓利比較厲害，更看中性價比。

有研究認為，今年以來深圳已出台16次政策調控，涉及房貸利率、公積金額度、房產稅費、購房名額、購房首付、限售政策、財政刺激等多個方面，可見今年主管部門對「穩樓市」的決心力度空前。而9月底這波政策「組合拳」也給市場帶來了正向效果，深圳樓市正逐步走出低谷。