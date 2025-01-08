北上添新｜清遠長隆首期將試營業　內地最大自駕野生動物遊覽樂園

《羊城晚報》記者從長隆集團了解到，備受全球遊客矚目的清遠長隆度假區首期項目即將迎來試營業。這是繼廣州長隆、珠海長隆之後，由長隆集團在粵港澳大灣區的後花園、大灣區產業轉移「首選地」——清遠打造的以「森林」為特色的世界級旅遊度假區。



擁有多個全球最大遷地保護動物種群

在清遠市委、市政府的大力支持下，長隆集團匯聚全球頂尖設計師和動植物專家的力量，堅持平衡自然資源的保護與開發利用，對林區進行林相改造、重新構建動植物自然生態體系。

同時，長隆集團著力開展野生動物種群覆壯，按照「人與自然和諧共生」的理念，建設了「世界珍稀野生動植物種源基地」「華南虎繁育及野化基地」，支持國家生物多樣性保護行動，為生物多樣性保護和文化旅遊融合發展貢獻了「長隆模式」，更為建設清遠長隆度假區打下堅實的基礎。

據介紹，面對項目建設中的挑戰，長隆集團除了修路搭橋、繼續做好覆綠還原的基礎建設以外，還積極開展野生動物種質資源保護、科學研究、科普教育、野外救護和野化放歸等工作。

清遠長隆度假區現已擁有多個全球最大的遷地保護動物種群。（南方+）

清遠長隆度假區現已擁有多個全球最大的遷地保護動物種群。（南方+）

作為國際領先、最具規模的野生動植物種源基地，清遠長隆現已擁有多個全球最大的遷地保護動物種群：非洲象、黑犀牛、白犀牛、長頸鹿等一批國際公認保育困難的動物種群，都在清遠長隆實現了成功繁育。

中國工程院原副院長謝克昌院士在考察清遠長隆時評價：「理念先進、視角宏遠、眼光深邃、創新引領、體系完備、標準支撐、種源資源保護世界第一。」

自駕線路國內面積最大野生動物最多

清遠長隆度假區首期項目包含長隆森林王國、長隆森林大自駕、長隆長頸鹿城堡酒店及長隆森林溫泉樂園。

清遠長隆度假區擁有國內「面積最大、野生動物最多、體驗感最野」的觀光遊覽線路。（南方+）

長隆森林王國，是集森林探險、動物互動、主題遊樂、文化演藝、研學保育和主題餐廳於一體的森林野趣主題樂園；長隆森林大自駕，擁有超長探索環形線路，是國內「面積最大、野生動物最多、體驗感最野」的觀光遊覽線路；長隆長頸鹿城堡酒店，是清遠長隆度假區推出的第一家親子主題酒店，其主題取材於長隆原創動畫片《卡卡虎大冒險》中長頸鹿「酋長一家」的故事；長隆森林溫泉樂園，是國內唯一覆合型「森林奇遇」主題溫泉水樂園。

據了解，清遠長隆度假區充分發揮了清遠作為粵港澳大灣區「後花園」的生態優勢和人文底蘊，同時融入長隆發展35年來的經驗、智慧和創意，以森林景觀和珍稀動植物為核心，開創多元業態、兼顧生態建設、不僅為當地居民提供了更多就業機會，還帶動了周邊地區的住宿、餐飲、交通、商業等相關產業的可持續發展，用實際行動助力「百千萬工程」和綠美廣東生態建設。