有片·大美嶺南 | 清遠陽山：風吹稻穗　萬畝金黃

五穀豐收醉秋季，金風拂穗韻悠長。羊城晚報《大美嶺南》第102站走進清遠陽山縣，這片富饒的大地，呈現出一幅令人心曠神怡的豐收畫卷。晚稻的成熟，不僅是大自然對勤勞農民的慷慨饋贈，而且是這片土地生機勃勃、活力四射的生動寫照。



大美嶺南 | 清遠陽山：風吹稻穗 萬畝金黃

陽山縣「水稻大鎮」太平鎮和七拱鎮，更是這幅豐收圖景中的靚麗名片。在田間地頭，農民們忙碌的身影隨處可見。在廣袤的田野，金黃色的稻穀如波光粼粼的海洋，一望無際，閃爍着豐收的喜悅。

陽山縣太平鎮沙陂村成熟的水稻

田園牧歌

陽山晚稻成熟

忙碌的人們

豐收圖景

現代化的收割機在稻田中穿梭往來，轟鳴聲中帶着豐收的歡歌，它們以高效而精準的方式，將沉甸甸的稻穗轉化為豐收的果實。作為10萬畝優質稻示範片的重要組成部分，絲苗米的豐收不僅豐富了人們的餐桌，也為當地農民帶來了可觀的經濟收益。

陽山縣七拱鎮洞尾村，收割絲苗米水稻

雲霧繚繞下的稻田

沉甸甸的稻穗

金色的稻穗生機勃勃

清晨的金色稻田，雲霧繚繞，宛如仙境般。金色的稻穗生機勃勃，光芒四射。在藍天白雲之下，小鳥在稻田上自由翱翔，或低飛掠過，或駐足停歇，為這幅豐收的畫卷增添了幾分靈動與和諧。

小鳥駐足停歇

人與自然和諧共生

溫馨而寧靜的田園風光

日落時分，鎏金色的稻田被余暈染上了一層溫柔的金黃，與遠處的山巒、近處的農舍交相輝映，構成了一幅溫馨而寧靜的田園風光。曬穀場上，村民們忙碌地晾曬着他們的勞動成果，空氣中瀰漫着稻穀的清香，那是秋天特有的味道，也是豐收的味道。

紅霞漫天

萬畝金黃