廣州男超速駕駛「電雞」摔倒離世　商行涉改裝致傷亡被立案偵查

去年7月，廣州男子楊某駕駛改裝的電動單車（電雞）超速行駛，摔倒後離世。

11月9日，廣州交警部門披露案情，涉事「電雞」改裝的商行被立案偵查。



《羊城晚報》報道，2023年7月26日晚上9時許，楊某駕駛電動單車沿廣州海珠區安悅路由北往南行駛，至安悅路琶洲生態園對出處摔倒，楊某經醫院搶救無效死亡。

2023年，廣州男子楊某駕駛改裝的電動單車（電雞）超速行駛，摔倒後離世。（影片截圖）

2023年，廣州男子楊某駕駛改裝的電動單車（電雞）超速行駛，摔倒後離世。（影片截圖）

經查，楊某未有佩戴頭盔，且超速行駛。經第三方技術檢驗機構鑑定涉事車輛，該車不屬於符合電動單車國家標準規定的車輛，實為以電動機為動力裝置驅動車輛行駛的兩輪普通摩托車（電單車），屬於機動車。

經深入調查，該車為中間商陳某在廣州毅 * 電動車商行購入並賣給楊某。該車出廠時為電動單車，但商行將其改裝，包括加裝中箱、加長鞍座，拆除鏈條和腳踏等，同時在銷售時引導客戶解除車速限制。

鑑於該商行的違法行為造成人員傷亡，廣州市白雲區市場監督管理局對該商行作出罰款 35000元（人民幣，下同）、吊銷營業執照的行政處罰，並將其列入嚴重違法失信名單。

廣州市白雲區市場監督管理局對涉事商行罰款 35000元、吊銷營業執照的行政處罰，並將其列入嚴重違法失信名單。（羊城晚報）

根據相關證據材料證實，該商行的實際控制人鄭某在明知該車輛速度、重量等安全性能不符合《電動自行車安全技術規範》，仍向消費者出售，造成一人死亡的嚴重後果，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百四十六條之規定，涉嫌銷售不符合安全標準的產品罪，警方已對該案立案偵查。

據介紹，通過深入詢問非法改裝車輛使用人，結合汽配汽修行業重點區域的走訪調查，廣州交警聯合交通運輸部門突擊檢查涉嫌非法提供改裝業務的經營者，由交通運輸部門對違法經營者處以2萬元至5萬元的罰款，造成嚴重後果的移交相關部門立案追訴。

廣州交警對於非法為車輛提供改裝的門店一直保持嚴打態勢。2024年以來，廣州交警聯合相關部門查處涉嫌非法改裝門店81間，依法予以行政拘留56人，依法採取刑事拘留強制措施29人。