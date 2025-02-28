《哪吒2》角色身影驚現大灣區　多地塗鴉牆變打卡天堂

中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）熱潮席捲全球，大灣區不少城市都紛紛出現以電影角色為主題的塗鴉牆，成為城市的新亮點。這些塗鴉牆不僅展現了電影的魅力，也讓中國文化以更鮮明的形式走進大眾視野。究竟出現在哪些城市？又各自有甚麼特色？



深圳：上芬社區、觀瀾古墟等 《哪吒2》全家福驚艷街頭

在深圳，最早以塗鴉牆方式展現《哪吒2》角色的，就是龍華區上芬社區，這裏有著名大芬油畫村，畫家雲集。

在上芬社區西頭瓜地新村一幅高2米、寬約20米的圍牆上，「00後」畫家彭丹和龍玉如，繪製了哪吒、敖丙、太乙真人、申公豹、石磯娘娘等18個人物角色。其造型栩栩如生，色彩鮮艷，每一個人物彷彿都要破壁而出。

位於深圳上芬社區的《哪吒2》塗鴉牆，長20米，由兩位「00」後少女創作，像真程度令人眼前一亮。（視覺中國/當代中國授權）

這幅《哪吒2》塗鴉牆，共有18個角色，每個造型都栩栩如生。（視覺中國/當代中國授權）

這幅哪吒塗鴉牆，每幅都收集角色的語錄，這幅便有哪吒名句「我命由找不由人」，為塗鴉牆賦予人生哲理。（視覺中國/當代中國授權）

塗鴉角色不乏創意造型，令可觀性大增。（視覺中國/當代中國授權）

她們還將電影中的經典台詞巧妙地融入塗鴉，讓觀眾在欣賞塗鴉的同時，能瞬間聯想到電影中的情節，感受到當中的人生哲理，引來大批市民打卡。

因為哪吒塗鴉牆太火，龍華區文聯特別邀請她倆，在觀瀾古墟再度執筆創作，作品近日接近完工。

觀瀾古墟的塗鴉牆位置在西門公廁旁一幅6米高牆。與上芬社區的作品不同，調皮的小哪吒位居正中，身後是敖丙、申公豹、太乙真人等角色，生動可愛。晚間亮燈後，塗鴉牆更顯亮麗。

這幅位於觀瀾古墟的《哪吒2》塗鴉牆，是上芬社區兩位少女的另一作品，可有給你耳目一新的感覺？（1058126190@小紅書/當代中國授權）

深圳大芬油畫村的入口，也有《哪吒2》的塗鴉牆。（小紅書/當代中國授權）

廣州：白雲區超炫30米哪吒塗鴉牆 灣區最長

以長度來說，廣州的《哪吒2》角色塗鴉牆可算是「灣區第一」！位置就在白雲區龍歸街南嶺西路南嶺超市旁、一幅長達30米的圍牆上。

畫家在這面牆上畫了哪吒、敖丙、殷夫人、土撥鼠、申公豹、無量仙翁等角色，在每個角色旁邊加上他們自身的名台詞，生動的畫像，極具氣勢的字體，吸引不少人駐足欣賞，令小小的一條村子成為網紅打卡點。

位於廣州白雲區的《哪吒2》塗鴉牆，每位角色配上大面積的名句，每一位都獨具魅力。（766427319@小紅書/當代中國授權）

廣州白雲區的塗鴉牆長達30米，是灣區當中最長的，每天都吸引大批市民來打卡。（9631176641@小紅書/當代中國授權）

若靠近地鐵站的話，在寶崗大道地鐵站也有一面哪吒塗鴉牆，規模細一點，但同時可以沿太古倉碼碼欣賞盛放的三角梅，一舉兩得。

佛山：南海、高明區多處 哪吒賣萌造型突出

而以數量來說，佛山則最多。佛山多個區都有《哪吒2》角色塗鴉。

當中，在南海區獅山鎮羅村、阿托恩能源務莊加油站的塗鴉牆，被認為還原度超高，牆上繪有《哪吒2》六大角色，包括哪吒、敖丙、申公豹、太乙真人、敖光、敖閏。哪吒的桀驁不馴、敖丙的一往無前、申公豹的魔性、敖閏的裂空爪，以及太乙真人的灑脫，都盡顯神韻。

位於佛山南海區的哪吒牆，畫功精美的圍牆成為一道美麗風景。（網上圖片）

在高明區濱河Park生態文創園，有目前佛山《哪吒2》角色最全的塗鴉牆，除了哪吒等主要角色外，還有飛天豬、結界獸、土撥鼠等一眾可愛角色都有登場，不少畫師對角色進行二次創作，非常有創意，都值得打卡收藏。

位於佛山高明區濱荷Park生態文創園內，《哪吒2》全員角色，以及飛天豬、結界獸等， 一家排開氣勢十足。（濱荷Park生態文創園@小紅書 /當代中國授權）

色彩鮮艷的《哪吒2》角色，令濱河Park生態文創園充滿色彩。（濱荷Park生態文創園@小紅書 /當代中國授權）

值得一提的是，濱河Park生態文創園位於高明沿江大道上，與荷城公園相連，是佛山高明的新晉網紅打卡地。高顏值的餐廳，夜晚霓虹瀰漫人流湧動的通道，交織成高明沿江一道嶄新的城市風景線，特別吸引年青人。

《哪吒2》角色的身影，還可以在禪城區的禪西環宇城、禪城瓷海國際建材交易中心找到，大廈高牆繪上各式造型，具有特別的視覺衝擊力。

位於佛山禪城區瓷海國際建材交易中心的高牆，巨型哪吒造型突出。（KK多吃飯@小紅書 /當代中國授權）

中山：西區《哪吒2》塗鴉牆 為平靜社區添色彩

在中山也有《哪吒2》的風景。位於中山西區街道隆昌社區貼邊街的一幅高牆，繪上了踩着風火輪的哪吒、敖丙、太乙真人、申公豹等等，一個個靈活生動的人物形象躍然牆上，吸引大批市民前來打卡、拍照。

小朋友穿上哪吒服飾在哪吒造型塗鴉牆前打卡。（網上圖片）

中山西區街道隆昌社區，因為繪上《哪吒2》塗鴉牆火速成為市民的打卡熱點，為寧靜社區添上熱鬧氣氛。（正經的啵啵糖@小紅書/當代中國授權）

有小孩特意穿上哪吒服飾，在哪吒塗鴉牆前使功架，可以說是雙倍可愛。

中山西區街道是一個旅遊風景區，著名的岐江公園、中山美術館都在這裏。前來打卡《哪吒2》塗鴉牆的話，不妨到這裏來參觀。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：哪吒2｜來自博物館的神秘原型