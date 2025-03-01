福田寶安四大人氣夜市　¥50吃到飽！1元鉢鉢雞、潮汕生醃去哪吃？

港人喜歡掃街，深圳有不錯的選擇。深圳自2023年解禁「路邊攤」、允許攤販在劃定的區域內經營後，逐漸形成了不少具規模的夜市，便宜好吃，還有不錯打卡位。現在就來盤點一下地鐵沿線的優質夜市，絕對是吃貨周末掃街的好去處。



深圳水圍村夜市 ¥50吃到飽 過關夜市「第一站」

福田過關後，就近便有一個大型的夜市「深圳水圍村夜市」，絕對是好吃又好玩的地方。

水圍村是深圳數一數二的城中村落，在福田口岸站B出口步行數分鐘就到。深圳水圍村有獨特的嶺南及南洋風味建築，有「水圍1368文化街區」、「水圍街」，有燈籠布置而成的優雅街區，是不少港人過關吃喝的「第一站」。

深圳水圍村夜市座落在深圳水圍1368文化街內，招牌紅燈籠及嶺南建築是打卡位，就是街上的食桌也是打卡的好地方。（azura@小紅書/當代中國授權）

深圳水圍村夜市的「烤冷麵」有紫菜、雞柳、芝士等，是推介美食。（Jenny深漂香港女生@小紅書/當代中國授權）

深圳水圍村夜市台灣美食不少，蛋餅、蠔仔煎等，令人有置身於台灣夜市的感覺。（Jenny深漂香港女生@小紅書/當代中國授權）

深圳水圍村夜市不乏特色飲品。（Jenny深漂香港女生@小紅書/當代中國授權）

夜市攤擋外，深圳水圍村夜市旁的食肆都十分多，連招牌都很有特色。（azura@小紅書/當代中國授權）

「深圳水圍村夜市」小食地攤檔每日下午5時陸續開店至晚上，頗有台灣夜市的風味，煙火氣十足。整條小吃街不算很長，但一定能讓你吃得飽，通常人均50元人民幣內可以搞定。

想吃小吃的話，必吃東北美食「烤冷麵」。它有點像台灣的蛋餅，內裏可夾不同的餡料，如紫菜、雞柳、芝士，配上秘製烤醬捲成一卷再切開而成，在香港不容易吃得到。這裏還有不少台灣美食，像台灣蠔蛋燒、粉圓等。大大份雞蛋仔只要8元人民幣。特色一點的有雲南罐罐烤奶，就是利用瓦罐烤奶，加入不同配料如玫瑰、桂花等，令到四周充滿香氣。

深圳水圍夜市

地址：深圳福田區水圍村

交通方法：地鐵4號線福民地鐵站D出口步行5分鐘

寶安鹽田美食街 深圳最大夜市 必吃1元鉢鉢雞

位於寶安區的鹽田社區夜市文化街開市18年，是小紅書上超火的宵夜勝地。每天下午4時開檔，營業到凌晨收市，晚晚都人頭湧湧，熱鬧非常！

深圳寶安鹽田美食街長約400米，是深圳最大的夜市，整夜燈火通明很有美感。（牛馬探個店@小紅書/當代中國授權）

深圳寶安鹽田美食街的美食多樣，撈汁海鮮、鹵味豬腳、水果撈等，100元人民幣左右準能吃個飽。（牛馬探個店@小紅書/當代中國授權）

在深圳寶安鹽田美食街內，串燒十分多，而且價錢便宜。（網上圖片）

在深圳寶安鹽田美食街內，一元一串鉢鉢雞很有名，食客通當一打一打地買。（牛馬探個店@小紅書/當代中國授權）

來深圳寶安鹽田美食街除了吃，也有鮮花及小飾物買，便宜又好逛。（牛馬探個店@小紅書/當代中國授權）

筆者的朋友曾經在這裏住過，長達400米的美食街擺滿了各式各樣的小吃攤，規模是深圳最大的。必吃美食有1元1串的鉢鉢雞、6元排骨湯、10元水果撈，還有撈汁海鮮、鹵味豬腳、麻辣燙，鍋氣十足。街的盡頭還有衣服、美甲、鮮花、香水、小飾品等，都很好逛，記得講價。

鹽田社區夜市文化街

地點：深圳市寶安區西鄉鹽田街

交通： 1號線西鄉站B出口

COCO Park天台夜市 天台霓虹街別具風情

該夜市位於港人超愛的COCO Park商場頂樓，環境超好。不僅有小食，還有精釀、雞尾酒其至塔羅占卜小攤，四周更高樓環繞，環境超Chill。在晚風和燈光下小酌一杯，鬆馳感滿分。別以為消費會很高，這裏人均消費大約100元人民幣，就能吃個飽。

深圳COCO Park天台夜市位於福田區星河CoCo Park三樓，大型商場上的天台夜市，單是招牌已十分有氣氛。（東莞負婆@小紅書/當代中國授權）

深圳COCO Park天台夜市每晚都有表演，邊吃邊欣賞會不會增進食慾？（東莞負婆@小紅書/當代中國授權）

深圳COCO Park天台夜市上的美食都包裝得十分精緻。（東莞負婆@小紅書/當代中國授權）

這裏的攤位與一般街上的不同，都是經常特別管理的，令人吃得放心。（東莞負婆@小紅書/當代中國授權）

深圳COCO Park天台夜市打卡位特別多。（東莞負婆@小紅書/當代中國授權）

吃飽後，COCO Park地下有街頭表演，年青人唱歌跳舞，充滿熱鬧氣氛。

COCO Park天台夜市

地址：福田區星河COCO Park三樓平台

交通：地鐵購物中心站

福田牛巷坊潮汕夜市 生腌大排檔必去

想吃潮汕美食的話，福田區的牛巷坊潮汕夜市是首選。

牛巷坊潮汕夜市雖然外表不起眼，卻是深圳最旺的潮汕夜市，這裏很攤擋每晚都坐無虛席。（文旅深圳/當代中國授權）

在牛巷坊潮汕夜市中，牛巷蕃薯粥這間店人氣最旺，店內外都座滿食客。（餅乾不吃餅@小紅書/當代中國授權）

潮汕生腌食物一般味鹹，一定要搭配蕃薯粥來吃，吃過一家就會吃不停。（momo@小紅書/當代中國授權）

在牛巷坊潮汕夜市內，潮汕生腌蟹是必吃。（momo@小紅書/當代中國授權）

在牛巷坊潮汕夜市內，潮汕生腌海鮮十分受歡迎。（momo@小紅書/當代中國授權）

福田村裏藏着不少潮汕美食，而附近的牛巷坊，是近年來日益火熱的夜市街，長度大約300米，聚集了30多家小店，大多數都主打潮汕風味，每天下午約5時左右陸續開檔，每個潮汕人都能在此處吃到家鄉味道。

牛巷坊潮汕夜市

地點：福田區福星路牛巷坊

交通：地鐵7號絈赤尾站

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