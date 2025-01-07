西藏地震‧有片｜民眾倉皇逃出酒店　大叔狂爆粗：哇X快跑！好可怕

西藏日喀則市定日縣於1月7日上午9時發生規模6.8級，深度約10公里的極淺層地震，震央周圍5公里的村莊包括塘仁村、雪珠村、嘎熱果吉村、美朵村、查吉、拉倉、康窮等，平均海拔為4295米。當地居民普遍感受到強烈震感。



有民眾拍下地震發生後倉皇逃出酒店的畫面，只見他這名男子邊下樓邊喘氣，還沿路說著，「哇X，地震了，大地震，哇X，房子都快塌了，哇X，快跑快跑.....地震了，快跑快跑。」

有民眾拍下西藏地震後狀況：（按圖了解）



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透過該名男子拍攝的畫面可以發現，酒店牆壁出現裂痕，樓梯間也有碎石散落，出到屋外，馬路上散落着大小不一的石礫，放眼望去皆是灰濛濛的一片，民眾都在街道上待着，擔心有更強的餘震到來。

據了解，地震發生後，西藏自治區森林消防總隊日喀則大隊75人6車已拉動並集結待命，日喀則大隊、特勤大隊、那曲大隊前突小組各5人1車（共15人3車）已向震央機動，總隊前指10人3車帶特勤大隊90人、那曲大隊65人、日喀則大隊50人共215人正在向震央方向機動。

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