深圳地鐵5號線西延料年內通車　連接黃貝嶺、大劇院

深圳地鐵5號線西延的主體工程目前已完成100%，預計今年內建成通車。



深圳地鐵5號線西延建設路站至大劇院站區間盾構隧道右線成功貫通。（中國鐵設）

據深圳發布報道，近日，深圳地鐵5號線西延建設路站至大劇院站區間盾構隧道右線成功貫通，項目正式進入最後的衝刺階段。

深圳地鐵5號線西延沿深南東路東西向敷設，今次貫通的右線盾構隧道作為黃貝嶺站至大劇院站區間的重要部分，對全線施工的順利推進意義重大，為後續工程的開展奠定了堅實基礎。

該工程地處深圳老城區，地下管網錯綜複雜，且沿深圳最繁忙的主幹道——深南大道地下敷設，城市邊界條件極為複雜，風險源眾多，為深圳地鐵有史以來風險最密集、施工設計難度最高、最具挑戰性的項目之一。

深圳地鐵5號線西延線路圖。（深圳發布）

該工程地處深圳老城區，地下管網錯綜複雜。（深圳發布）

深圳地鐵5號線西延起自目前5號線終點站黃貝嶺站，終至大劇院站，線路全長2.88km。線路共設3座車站，分別是湖貝站、東門站、大劇院站。其中，大劇院站可與地鐵1號線、2號線換乘。

截至目前，深圳地鐵5號線西延主體工程完成100%；附屬工程完成80%；裝飾裝修完成55%；常規設備安裝完成45％；系統設備安裝完成10％。

預計今年建成後乘客搭乘5號線無需換乘2號線，便可直達大劇院站等商圈，黃貝嶺站的早晚高峰擁堵狀況也將得到進一步改善。