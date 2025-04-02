大灣區未來健康產業大會開幕　復旦校長：促進企業家和科學家合作

3月29日，首屆粵港澳大灣區未來健康產業大會在廣州市南沙區開幕。政府領導、學界專家、企業家及投資機構代表等來自300多家單位的逾1000名嘉賓匯聚南沙國際會展中心，共同謀劃未來健康產業，助力大灣區經濟高質量發展。大會以「創新科技成就未來健康產業」為主題，結合時代發展和灣區戰略，圍繞未來健康產業如何做好戰略布局、如何順應醫療健康範式改變和產業鏈重塑大潮流等等議題，進行深入交流。



大會主席、中國科學院院士、上海復旦大學校長金力。

大會主席、中國科學院院士、上海復旦大學校長金力，廣州市政府副秘書長、南沙開發區（自貿區南沙片區）黨工委副書記、管委會副主任謝偉，廣州產投集團黨委書記、董事長，以及廣州產業發展研究院院長羅俊茯，出席開幕禮並致辭。其中，金力表示，大會是一個良好的契機和開始，讓更多企業家和科學家有更好的溝通，攜手地方政府，以人民群眾對美好生活的向往、對健康的期待和需求為出發點和落腳點，產出更多好成果，加快形成新質生產力。

廣州市人民政府副市長江智濤，南沙區委副書記、區長候選人岳陽、廣州南沙粵港澳科技融合創新中心執行主任吳靜之，以及金力和羅俊茯等嘉賓，共同啟動規模達10億元人民幣的未來產業母基金。廣州市工業和信息化局黨組成員、副局長王玉印則即場發布《廣州市生物醫藥產業地圖》，並為4家廣州市生物醫藥高價值園區授牌。

國際先進技術應用推進中心（大灣區）、粵港澳大灣區場景創新中心攜手廣州南沙中國企業「走出去」服務中心、粵港澳大灣區精準醫學研究院等9家合作單位負責人，共同啟動「粵港澳大灣區醫療器械全球供應鏈服務網絡」。

大會聯合主辦單位、支持機構及嘉賓代表：中國國際經濟技術合作促進會黨委書記、理事長楊春光，霍英東基金永遠董事、全國青聯原副主席霍震宇，中國知識產權研究會副理事長、秘書長謝小勇，全國政協委員、香港中華廠商聯合會會長盧金榮等，親臨現場致辭。

廣州市政府副秘書長、南沙開發區（自貿區南沙片區）黨工委副書記、管委會副主任謝偉。

開幕式後，中國工程院院士程京，中國科學院院士仝小林，中國科學院生物物理研究所研究員、俄羅斯工程研究院院士姬廣聚，粵港澳大灣區精準醫學研究院副院長、上海復旦大學附屬華山醫院神經內科副主任、國家神經疾病醫學中心（華山）認知障礙方向帶頭人郁金泰，分別作出主旨報告，為與會者開拓未來健康產業發展的想像。

大會又圍繞《大健康產業發展與區域合作》（如何重塑健康科產鏈，創新鏈丶產業鏈丶人才鏈配融建新）主題開展圓桌對話，由中國科協生命科學學會聯合體原秘書長、中國老年學和老年醫學學會長壽發展分會主任委員王小寧擔任主持。對話嘉賓包括：全國政協委員、廣州市政協副主席王桂林，中國知識產權研究會副理事長、秘書長謝小勇，華頓經濟研究院院長、中國上市公司百強論壇主席、中國經濟學界最高獎——孫冶方經濟學獎獲得者沈晗耀，全國人大代表、國藥控股原董事長、中國醫學裝備協會副理事長于清明，全國政協委員、香港中華廠商聯合會會長盧金榮，粵港澳大灣區精準醫學研究院副院長、上海復旦大學科學技術研究院副院長、國家神經疾病醫學中心（華山）認知障礙方向帶頭人郁金泰。

霍英東基金永遠董事、全國青聯原副主席霍震宇。

會議於3月28日至30日一連三日召開。期間，眾多國內外知名專家和產業領袖在「AI+生命健康產業的新機遇、中醫藥守正創新與產業發展、精準營養與功能食品、實驗動物資源及人類疾病動物模型、CGT產業創新發展、創新驅動·全球協同——創新藥械商業化與國際化的機遇與挑戰、長壽醫學與衰老幹預產業」等7個平行主題會議作出專題報告並開展合作交流。同時，會議首次設立「大灣區未來健康產業展」，構建以「用」為導向的科技創新轉化體系，實現前沿生命科技的價值創造和醫健產業的價值投資。3月28日下午，大會率先召開「灣區共創，產業協同精準對接會」，聚焦前沿領域搭建政產學研合作平台，11家企業路演項目展現出極高技術壁壘和市場潛力，參會各方均表示後續將深度對接，助力企業落地南沙。同日夜晚，大會召開「未來健康產業發展戰略研討會」，金力、程京、仝小林、楊春光、謝小勇、王小寧等專家，國藥控股原董事長于清明，上海復旦大學校友、百利天恒董事長朱義等行業企業家，一同研討並發出《未來健康產業發展倡議》。

大會由廣州市科學技術局、廣州市工業和信息化局指導，中國科協生命科學學會聯合體、粵港澳大灣區精準醫學研究院（廣州）、廣州南沙開發建設集團有限公司、廣州產業投資資本管理有限公司主辦。聯合主辦、支持單位包括：中國國際經濟技術合作促進會、香港中華廠商聯合會、中國上市公司百強論壇、BIOHK香港國際生物科技論壇。承辦單位包括：同寫意、廣州南沙科技產業發展有限公司、廣州南沙粵港澳科技融合創新中心、廣州市生物產業聯盟。協辦單位包括：中國老年學和老年醫學學會長壽發展分會、中國實驗動物學會、香港生物科技協會、香港生物醫藥創新協會、香港中文大學（深圳）、中國營養學會基礎營養學分會、中國科學院上海營養與健康科學研究所、珠海復旦創新研究院、丹納赫集團、超非凡醫療科技集團、歐利華、數理加醫療、中科芯飛、廣州市國資並購聯合會等。