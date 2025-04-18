嶺南古建築中的彩色裝飾　一眼看遍四季「滿洲窗」不是來自滿洲？

人們常説，眼睛是心靈之窗，對園林建築而言，窗便是建築之眼。

在傳統嶺南園林建築中，原來有一種獨具特色的窗，從這扇窗望出去，能看到流光溢彩的夢幻光景，一眼便能看遍四季，它便是「滿洲窗」。



嶺南建築裝飾「滿洲窗」 不是來自滿洲？

平時到教堂參觀，雕刻精美的彩繪玻璃總是成為眾人關注的焦點，透過不同顏色的切割玻璃和外部光線的結合，映照出玻璃上的各種圖案，美輪美奐。

而嶺南園林建築中的滿洲窗，無論是外形還是應用概念都非常相似。

滿洲窗，其實是民間俗稱，這種工藝的正式名稱為套色蝕刻玻璃，又名玻璃鏡畫，在晚清至民國期間尤為常見，是珠三角地區特有的建築裝飾。

廣州余廕山房滿洲窗裝飾。（視覺中國/當代中國授權）

佛山清暉園滿洲窗裝飾。（視覺中國/當代中國授權）

佛山祖廟滿洲窗裝飾。（視覺中國/當代中國授權）

關於滿洲窗的由來，坊間的人認為是受清代駐防八旗的生活習俗影響，但其實，滿洲窗和滿族並沒有任何關係，而是起源於中國進口和加工平板玻璃的歷史。

平板玻璃於清代年間經海舶進口引入中國，當時人們已經會將玻璃鑲嵌於窗框上作為裝飾。

佛山清暉園沐英澗景區的滿洲窗——四季窗。窗戶的色彩變換，仿佛是春夏秋冬四季的輪換。（網上圖片）

後來隨着玻璃加工技術愈趨成熟，彩色玻璃、玻璃畫等工藝品應運而生，並於以廣州為首的嶺南一帶開始普及流行，中式美學和西方建築材料相結合，演變成花樣多變的「滿洲窗」。

也有人認為，滿洲窗應寫作「滿周窗」（滿周的窗戶），表示整面窗戶都鑲滿玻璃之意。

滿洲窗的玻璃光影密語

滿洲窗需採用進口玻璃材料製作，厚度一般在3毫米左右，再進行蝕刻、車花、磨刻或噴砂脫色的技術處理，其中以蝕刻的成本最高，工藝最複雜，效果最豐富，把酸溶液倒在玻璃上，會產生不一樣的花紋變化。

滿洲窗的圖案大多圍繞中國傳統特色，像是人物、花鳥、魚蟲、吉祥紋樣等。而玻璃顔色則以紅色、黃色、綠色、藍色為主，配色考究，像是廳堂就會搭配得鮮艷濃重一些，書房則偏向淡雅一些。

滿洲窗的光影變化，形成一道道跳動的「地上彩虹」。（視覺中國/當代中國授權）

由於嶺南地區比較潮濕悶熱，可以全打開的滿洲窗，正正能解決通風、採光、散熱的功能，實用之餘也十分美觀。

當室外光線透過滿洲窗上的彩色玻璃，將顔色投射到家具和地面上時，彩色的光影隨著日照變化不斷變換，形成一道道跳動的「地上彩虹」，雅趣盎然。

作為中西合璧的建築瑰寶，滿洲窗自19世紀起便在西關荔枝灣一帶盛行，成為嶺南富商彰顯品味的時尚符號。

隨着文創熱潮興起，如今廣州各大景點都紛紛推出以滿洲窗為主題的特色冰箱貼。（退堂鼓手-蒜吧啦@小紅書/當代中國授權）

如今，這種傳統工藝仍然活躍在嶺南建築中，除了最著名的佛山梁園、清暉園和廣州余廕山房外，還有廣州博物館、白天鵝賓館，以現代設計及手法推廣這門技藝。

色彩絢爛的滿洲窗不僅僅是嶺南一帶的家居裝飾風俗，也是中西文化交流的見證者。大家若是有機會到廣州遊玩，不妨多花些心思留意一下這些珍貴的歲月留痕。

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