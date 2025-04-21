01直擊內地唯一海龜保護區｜每年僅數隻綠海龜上岸產卵　亟需保育

惠州市的廣東惠東海龜國家級自然保護區為內地唯一的國家級海龜自然保護區，位於廣東大亞灣與紅海灣交界處。保護區主要保護瀕危物種綠海龜，《香港01》記者18日到訪保護區，負責人表示，在上世紀70年代，每年有數百隻綠海龜在這裏上岸產卵，但如今每年僅有個位數的野生綠海龜上岸產卵。



保護區主要保護瀕危物種綠海龜。（朱加樟攝）

保護區主要保護瀕危物種綠海龜。（朱加樟攝）

保護區設有馴養中心。（朱加樟攝）

保護區設有馴養中心。（朱加樟攝）

根據資料，綠海龜在山東以南各省沿海均有分布，但產卵場主要集中在南海群島、海南省、廣東省沿海和福建省東部沿海部分島嶼。綠海龜是珍貴的海洋動物，現被列為國家重點保護的野生動物。

保護區及其附近海域是綠海龜等五種海龜的棲息與覓食地，自古就是海龜產卵繁殖的天然場所，在每年6至10月的繁殖季節，都有綠海龜洄游前來交配、產卵，當地人稱之為「海龜灣」。

該保護區管理局海龜保育中心主任夏中榮透露，在上世紀70年代，每年有數百隻綠海龜在這裏上岸產卵，但如今僅有個位數的野生綠海龜上岸產卵。

保護區為內地唯一的國家級海龜自然保護區，位於廣東大亞灣與紅海灣交界處。（朱加樟攝）

每年人工孵化逾2000隻小綠海龜

保護區設有海龜灣馴養中心，夏中榮稱，目前通過人工繁育方式，每年成功孵化的小綠海龜數量已超過2000隻。但小綠海龜出海後面對多種挑戰，包括各種天敵及漁網，以及日益嚴重的海洋塑膠污染，令海龜誤食膠袋，這些因素都威脅着海龜生存。

野生綠海龜數量雖然逐步增長，但目前仍處於歷史較低水平。保護區與中科院等科研單位合作，利用衛星追蹤等技術保護海龜的繁衍生息。