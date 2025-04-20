01直擊珠海低空經濟｜空中紅綠燈實時監控香港空域：可驅趕無人機

香港政府積極發展低空經濟，早前已推出「監管沙盒」無人機試驗計劃。《香港01》記者15日到訪珠海市低空服務運營指揮中心，現場可見中心運營的低空監管平台實時監控香港空域。



負責人向《香港01》表示，該平台接入香港和澳門的管理系統，所有能在珠海空域做到的事，例如驅趕無人機及為無人機提供航線規劃等，技術上也能在港澳空域做到。



珠海市低空服務運營指揮中心。（朱加樟攝）

中心運營的低空監管平台實時監控香港空域。（朱加樟攝）

中心運營的低空監管平台實時監控香港空域。（朱加樟攝）

珠海率先在2024年6月成立低空管理服務運營指揮中心，全國首套低空空域協調及運營服務平台即在該中心運行。

簡單來說，平台猶如專門管理低空空域的紅綠燈，保障低空空域安全。平台具備動態實時監視、低空空域數字化、航路規劃、安全區計算、航空器「安全盒」、禁飛區入侵警告、格點氣象預報、飛行活動申請提交、審批、監視等十大功能，已成功完成港珠澳三地的跨境融合飛行測試，實現跨境超低空空域協同管理功能。

中心運營的低空監管平台實時監控珠海、香港及澳門空域。（朱加樟攝）

中心運營的低空監管平台實時監控珠海、香港及澳門空域。（朱加樟攝）

有份運營該平台的珠海上和科技投資有限公司董事長康俊珺介紹，該平台可生成航線供無人機安全地進行配送，並能24小時無間斷監測空域，及時發現違規的無人機，利用反制技術對闖入禁飛區域的無人機採取「一鍵返回」。

珠海上和科技投資有限公司董事長康俊珺。（朱加樟攝）

「所有能在珠海空域做到的事，技術上也能在港澳空域做到」

康俊珺又向《香港01》表示，該平台接入香港和澳門的管理系統，所有能在珠海空域做到的事，例如驅趕無人機及為無人機提供航線規劃等，技術上也能在港澳空域做到，而是否在香港投入市場廣泛應用方面則需結合港府的法規，平台最近會配合香港的「監管沙盒」無人機試驗計劃進行試運行。

香港可成為國際低空發展總部

康俊珺又表示，希望珠海、香港及澳門能成為低空經濟發展的模範，吸引更多城市加入，令大灣區低空經濟融合發展。她又指，現時內地與香港在低空管理方面比歐美國家發展得更早、更先進，希望借助香港這個窗口「行出去」，使香港成為國際低空發展的總部。