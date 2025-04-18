01復活節惠州直擊｜印度裔港人家庭也北上：香港非常小，內地很大

【復活節／北上消費／北上旅遊／留港消費】香港一連四日復活節假期周五（18日）開始，各大跨境口岸擠滿北上人潮，其中連非華裔居民也加入北上消費大軍。《香港01》記者就在當晚於惠州著名的景點西湖遇上一行6人的印度裔港人，有受訪者表示，香港非常小，內地很大，香港除了海洋公園和迪士尼樂園外，可以去的地方有限。



印度裔港人Shaik Dawood受訪。（朱加樟攝）

Shaik Dawood（右）及其弟弟Shaffie Dawood（左）受訪。（朱加樟攝）

兩個家庭這次一行6人打算在惠州遊玩三日兩夜，圖為其中4人。（朱加樟攝）

惠州西湖有眾多遊客。（朱加樟攝）

印度裔港人Shaik Dawood受訪表示，他和弟弟在香港居住超過數十年，兩個家庭這次一行6人乘高鐵到惠州，打算在當地遊玩三日兩夜。

受訪者：第二次來惠州

Shaik Dawood稱，這是他第二次來惠州，他第一次來旅遊是農曆新年期間，當時的燈光更加漂亮，因為弟弟的家庭也想來惠州旅行，所以這次他就帶他們過來遊玩。

惠州西湖有眾多遊客。（朱加樟攝）

惠州西湖有眾多遊客。（朱加樟攝）

Shaik Dawood稱，他非常喜歡惠州，特別是漂亮的西湖。他又形容內地的一切事物都很大，人們很友善。除了惠州外，他們還去過上海、北京、南京等城市。

香港除了海洋公園和迪士尼樂園外，可以去的地方有限

被問及為何不留在香港度過復活節長假，Shaik Dawood指香港非常小，內地很大，香港除了海洋公園和迪士尼樂園外，可以去的地方有限。

Shaik Dawood稱，香港的旅遊體驗不算很壞，但卻很有限，「人們在頭一兩年還能享受其中，但之後他們還能享受甚麼事物呢？人們只能不停看重覆的事物」。Shaik Dawood又稱，他經常會推薦朋友到內地旅遊，感受不同的氣候和傳統事物。

弟弟Shaffie Dawood受訪。（朱加樟攝）

Shaik Dawood的弟弟Shaffie Dawood則形容，據他在內地的旅遊經驗，這麼多年來內地已經完全改變，不僅科技進步，交通也變得便利，人們卻依然保持友善。