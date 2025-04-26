廣州首座燈塔圖書館　梵高星空+型格天梯　打卡海邊閱讀天堂

廣州又有新圖書館了，說的是位於南沙海邊的燈塔圖書館，還是廣州首座同類型圖書館！

這座燈塔圖書館亮點極多，不但設計破格、有名家畫作加持，還是一座智能圖書館，且免費開放。

現在去南沙，就可以在海邊看書，享受漫活時光了。



位處南沙灣石奧 廣州首個燈塔圖書館

在港灣街道的南沙灣石奧風情街，與南沙遊艇會交界，坐落一座別緻的石屋，外型像極一座古燈塔，這座就是南沙新晉圖書館「燈塔圖書館」了，剛於今年3月落成啟用，是南沙區圖書館分館，也是廣州第一座燈塔圖書館。

燈塔圖書館面積不大，全館僅367平方米，不過亮點極多，開放不足一個月已刷爆社交平台，火速成為南沙的打卡熱點。

位於南沙的廣州首座燈塔圖書館，內外都相當美觀。（南沙圖書館官方微信/當代中國授權)

先是館內的布置。燈塔圖書館內分成兩大區，一為燈塔部分的垂直藏書區，另一則為地面的平層閱讀區。

燈塔圖書館樓高5層 古堡外型通天梯直達塔頂

位於燈塔部分的垂直藏書區樓高五層，總長達15米，黃黑色調，風格典雅。這裏陳列了海上絲綢之路歷史文化、海洋科普、國外歷史文學等領域的書籍達7,000多冊，由一道黑色的鐵質天梯盤旋而上，直達至塔頂。

沿着天梯而上，每一層書架都直通天花板，就像哈利波特的摩法書室。由下而上，每一層的牆壁及天花板，分別以手繪式展示了近代口岸貿易場景，分別有19世紀的澳門港口、虎門風光、黃埔港商船往來、廣州十三行商船停靠等，述說昔日廣州海上絲綢之路貿易的盛況。

墱塔圖書館不少都與廣州昔日航海貿易有關的書籍。（廣州南沙發布/當代中國授權)

燈塔圖書館的頂樓，有梵高名作《星空》，令人眼前一亮。（網上圖片）

墱塔圖書館內的通天天梯，共有五層，鐵質階梯氣質優雅，每一層還各有歷史故事。（南沙圖書館官方微信/當代中國授權)

燈塔頂層更是別有洞天。頂層天花板展示了梵高著名的畫作《星空》的手繪圖和彩色玻璃窗，為燈塔塑造一個繁星閃爍的天空。

地下教堂式尖頂設計 天花及落成玻璃風格時尚

地面的平層閱讀區也別有特色。這裏以紅白格調為主，樓頂是教堂式尖頂吊頂，配五扇大落地玻璃窗，空間高挑空曠，極具現代浪漫風情。這裏的書牆比燈塔各層都高，達3.5米，書架是紅底鐵質書牆，藏書達3,000多冊，有文學藝術、歷史地理、兒童繪本等等。

平層圖書區還有一個講座台，不時舉辧與閱讀有關的活動。（廣州發布/當代中國授權)

燈塔圖書館的地面，是橫向的平層圖書區，3.5米紅色書牆是亮點之一。（11627253588@小紅書/當代中國授權)

紅書牆前是一個講座空間，能夠容納百多人，舉辦不同專題講座，讓燈塔圖書館變為一個知識共享的空間。

刷臉借書 咖啡閣吸晴

燈塔圖書館還是一個智能圖書館，配備自助借閱機，為居民提供智慧查詢、刷臉借書、自助借還等服務，並已實現與廣州市公共圖書館服務體系內各成員館之間的通借通還。借書還書極為方便。

地下還設有咖啡閣，讀者點上一杯咖啡，坐在窗旁面向海邊閱讀，享受漫活時光。

燈塔圖書館位處南沙灣石奧風情街，附近有南沙遊艇會，歐式建築打卡吸晴。（廣州發布/當代中國授權)

燈塔圖書館是智能圖書館，刷臉借書，另有咖啡閣，適合年青人到來喝咖啡看書。（南沙圖書館官方微信/當代中國授權)

燈塔圖書館所在的南沙灣石奧風情街，是一個歐式建築風景區，也是灣區著名的旅遊打卡地；南沙游艇會則是目前華南地區規模最大、遊艇泊位最多、配套最強的遊艇俱樂部。興致來時，借一本書揚帆出海，一邊看海一邊閱讀，暫時逃離煩囂的都市，享受休閒一刻，想必是件美事。

到南沙遊玩，不妨來燈塔圖書館看書喝咖啡，享受寧靜的片刻。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：羅浮宮+哈利波特？ 打卡廣州米谷書店30米「魔法」書牆