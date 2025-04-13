港澳台人士可在廣州享受以舊換新｢國補｣　包括汽車家電、3C數碼

《廣州日報》消息，4月12日，廣州市商務局表示，目前港澳台和外籍人員憑有效身份證件也可以在廣州享受汽車、家電、3C數碼、電動自行車、家裝廚衛等品類以舊換新補貼。



2025年4月2日，廣東河源市某小米專賣店，部分家電可享受最高20%的國家補貼。（視覺中國）

以舊換新補貼活動品類包括汽車報廢更新、汽車置換更新、家電、數碼以舊換新、電動自行車以舊換新等，時間爲2025年1月1日至2025年12月31日（活動受總額控制，補貼資格先到先得，用完即止）。

中國港澳台居民及外籍人士符合以下的基本條件即可參與相關活動：

1、持有以下有效證件：①港澳居民來往內地通行證；②台灣居民來往大陸通行證；③港澳居民居住證；④台灣居民居住證；⑤外國人永久居留身份證（即永居證、五星卡）。

2、中國大陸手機號碼。

3、境内銀行賬号（僅部分活動需要：汽車報廢更新、汽車置換更新和電動自行車以舊換新；購車使用的身份證件、銀行卡開戶證件及微信注冊證件須保持一緻；申請人需持有一類銀聯借記卡，并且是在有效期内的一類卡賬戶）

2025年4月2日，廣東河源市某小米專賣店，部分家電可享受最高20%的國家補貼。（視覺中國）

數碼3C類最高不超過500元

據介紹，個人消費者通過實名認證領取補貼資格後，即可到參與活動的企業或電商平台消費，補貼標準按照補貼範圍內的產品實際銷售價格（剔除所有折扣和優惠後的價格）的30%進行核減。補貼標準為每人累計最高補貼限額10000元（人民幣，下同）。

其中數碼3C類商品包括手機、平板、智能手錶（手環）。個人消費者購買手機、平板、智能手錶手環等3類數碼產品（單件銷售價格不超過6000元），每人每類可補貼1件，每件補貼比例為減去生產、流通環節及移動運營商所有優惠後最終銷售價格的15%，每件補貼最高不超過500元。