深圳K11 ECOAST確定4月28日開業　位於蛇口　集文化商業生態一體

深圳蛇口又一新地標即將面世！K11集團在內地的首個旗艦項目——K11 ECOAST海濱文化藝術區，將於4月28日開業。



K11 ECOAST海濱文化藝術區，是K11集團在內地的首個旗艦項目。（視覺中國）

K11 ECOAST位於太子灣地鐵站附近。（視覺中國）

K11 ECOAST外觀像一艘停泊在港口的巨輪。（視覺中國）

K11 ECOAST海濱文化藝術區，總建築面積接近23萬平方米，整個外觀就像一艘停泊在港口的巨輪，涵蓋文化零售地標K11 ECOAST、多功能文化空間K11 Cultural Centre、新世代辦公空間K11 ATELIER以及海濱長廊Promenade。項目的多元業態充分融合藝術、人文與自然，旨在為深圳打造集文化、商業、生態於一體的世界級濱海文化藝術區。

K11 ECOAST以自然元素為核心，將城市肌理巧妙延伸至濱海景觀帶，構建出連接城市與海岸的獨特空間，旨在為深圳打造集文化、商業、生態於一體的世界級濱海文化藝術區和深圳海濱文化藝術城市新地標。

K11 ECOAST海濱文化藝術區效果圖。（深圳發布）

K11 ECOAST海濱文化藝術區，總建築面積接近23萬平方米。（深圳發布）

K11 ECOAST海濱文化藝術區效果圖。（深圳發布）

作為K11集團在內地的首個旗艦項目，K11 ECOAST將文化與零售的結合轉化為具有吸引力和功能性的商業空間，並通過與英國建築大師David Chipperfield、荷蘭大都會建築事務所和日本著名建築師藤本壯介等國際知名的建築師和藝術家的合作，創造出廣闊的空間和多樣化的產品，歡迎來自世界各地的訪客和藝術愛好者前來體驗。