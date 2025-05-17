深圳巴士服務如何從無到有？　香港經驗助公共交通發展

深圳如今的公共交通非常發達，尤其地鐵規劃完善，幾乎所有地方都可以直達。

但在改革開放初期，此處的公共交通很大程度上依賴巴士，並且從一河之隔的香港吸收不少經驗。



深圳巴士從無到有 初期服務香港探親旅客

深圳第一條巴士線路在1975年開通，從寶安縣深圳鎮的僑社開往東門汽車站。（深圳市交通運輸委員會/當代中國授權）

要了解深圳巴士的故事，就要從1975年12月開始講起。

彼時，「寶安縣深圳鎮公共汽車公司」成立，是深圳最早的公共汽車公司。

在開辦初期，其僅有2輛車、12名員工、1條從僑社汽車站至東門的線路，服務對象大多是從香港來內地探親的旅客。

深圳建市後，寶安縣深圳鎮公共汽車公司改制為市屬國有企業，並改名為深圳市公共汽車公司（公汽公司）。

「招手即停」中巴車成深圳人集體回憶

已經很少見的中巴車，是老一輩深圳人的集體回憶。（網上圖片）

大家還記得深圳「招手停」的中巴車（類似香港的小巴）嗎？在1980年代初期，中巴大多是深圳周邊城鎮的運輸工具。

改革開放以後，深圳常住人口激增，匱乏的公共交通難以滿足需求。

時任市委書記李灝到香港考察，發現中巴是香港人出行的重要補充，遂借鑒香港公共交通的發展經驗，在1989年首次開放中巴市場。

「招手停」就是老一輩深圳人對於中巴最深刻的集體回憶。

採取承包模式市場化營運的中巴，在1990年代的深圳快速發展，短短5年間就有超過130條路線，合共近4,000輛車投入服務。

但方便的同時亦衍生問題，部分不守規的中巴為爭搶乘客而超速駕駛，衝紅燈、超載等問題亦愈發嚴重，還有車輛保養差劣，存在安全隱患。

深圳最終在2006年6月正式取消中巴車取締。

中巴可說是深圳巴士發展的創新，也是一個縮影。

香港經驗推動深圳巴士發展

香港九巴是深圳巴士集團的戰略投資者。（網上圖片）

香港經驗一直為深圳公共交通發展作出貢獻，2004年，香港九龍巴士控股有限公司被引入作為戰略投資者，中外合資的股份制公司深圳巴士集團股份有限公司正式成立。

隨後的2007年，深圳巴士的發展迎來重大改革，深圳市東部公共交通有限公司和西部公共汽車有限公司掛牌成立，全市幾乎所有巴士路線都集中由這3間企業經營，確立多模式、一體化、高品質的深圳巴士服務層次體系。

2010年，政府首次提出要打造「公交都市」。透過科技創新，深圳巴士正致力構建供需精準、綠色清潔、出行便捷的服務體系。

改革開放45年，充分吸收香港經驗的深圳巴士持續發展，服務質量不斷提升。

從1條線路發展如今近900條線路，深圳巴士不僅承載行色匆匆的乘客，更是承載一個城市永不停步的奮鬥夢。

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