深圳灣口岸將去到更遠！　地鐵13號線一期北段料年內開通

深圳地鐵13號線一期北段（高新北站至上屋站），熱滑試驗近日順利完成，標誌着已具備列車運行條件，正式進入動車調試階段，預計年內開通初期營運。



深圳地鐵13號線一期北段（高新北站至上屋站），熱滑試驗近日順利完成。（深圳衛視）

據深圳衛視報道，今次熱滑試驗分兩個區段進行，分別為高新北站至留仙洞站、留仙洞站至上屋站。熱滑試驗期間，電客車分別以低、中、高三種速度運行試驗，運行時速最高達到100km/h。熱滑過程中，各項檢測數據均滿足設計要求，供電、接觸網、車輛、軌道系統運行穩定，弓網、輪軌關係良好，達到高水平、高標準熱滑目標。

深圳地鐵13號線一期北段熱滑成功後，將進入綜合聯調及空載試運行階段，為年內開通初期營運奠定基礎。

深圳地鐵13號線一期南起深圳灣口岸站，北至上屋站，全長22.441km，設站16座，串聯起後海中心區、高新科技園、留仙洞總部基地、石岩片區等區域。其中，13號線一期南段（深圳灣口岸站至高新中站）已於2024年12月28日營運。

深圳地鐵13號線線路圖。（深圳衛視）

深圳地鐵13號線一期北段則連接西麗綜合交通樞紐、留仙洞總部基地以及石岩片區。據悉，西麗綜合交通樞紐工程涉及城市軌道交通工程、樞紐配套工程、市政工程、樞紐內相關開發配套工程等，因配合西麗綜合交通樞紐工程交叉建設，13號線西麗高鐵站在年內線路開通營運時暫不具備開通條件。

深圳地鐵13號線一期貫通後，可實現與1號線、2號線、5號線、6號線、9號線、11號線等線路換乘，將有利於緩解中西部地區南北向交通壓力，提升市民出行效率，助力城市高質量發展和深港兩地及大灣區互聯互通。