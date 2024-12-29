深圳地鐵13號線開通！一文睇清深圳灣口岸站等7站出口周邊景點

深圳多條地鐵綫28日通車，最矚目首選首條連接深圳灣口岸的13號線。市民經西部通道過關後，可直接轉乘深圳地鐵到其他地區，港人以後北上消費不用在擔心深圳灣口岸沒有地鐵的問題，更可以經由13號線通往更多景點和商場。



深圳地鐵13號線一期全長約22.4公里，共有16個車站，連接深圳灣口岸站至寶安區上屋站。28日開通的一期南段（深圳灣口岸站至高新中站）共設7個車站。首通段線路開通後，擬運營時間為上午6時30至晚上11時，單程運行時間約12分鐘。

深圳地鐵13號線｜直擊首日通車 鐵道迷高歌讚「港深交通更便利」

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深圳灣口岸站 C出口離旅檢大樓最近 A出口有公園

深圳灣口岸站位於東濱路與望海路的交叉路口西南側，與亞洲最大的客貨綜合性公路口岸——深圳灣口岸近距離接駁，從深圳灣口岸站B、C口步行較短距離，即可到達口岸旅檢大樓。

深圳灣口岸站終於有地鐵可以方便港人北上購物遊玩。（歐嘉樂攝）

A出口：深圳灣公園

從深圳灣口岸站A出口出站，可前往深圳灣公園。深圳灣公園位於南山區望海路深圳灣口岸對面，是一個風光旖旎的休閒勝地。南有日出劇場，北有彎月山谷、深圳灣草地公園，市民不僅能觀賞到迷人的海景和海鳥，還可以盡享戲水的樂趣。漫步在公園的綠道上，感受海風拂面，彷彿置身於一幅美麗的畫卷之中，是市民休閒、散步、慢跑和騎行的理想場所。

深圳灣公園的日出劇場是深圳看日出最好的地方。（深圳新聞網）

地址：日出劇場

位置：A出口附近

開放：06:00-23:00

B出口：深圳人才公園（二期）

深圳人才公園。（資料圖片）

從深圳灣口岸站B出口出發，步行約1.8公里，就能到達新開園的深圳人才公園（二期）。

它佔地約10萬平方米，打造了「我是深圳人」、礁石廣場、鹿鳴齋、科創劇場、學院林、乘風樓等多個標誌性景點，全方位建構人才休閒、交流和展露才華的新空間。它不僅是人才的休閒樂園，更是深圳這座城市，對人才深情厚誼的象徵。

C出口：深圳灣口岸旅檢大樓

深圳灣口岸站C出口位處深圳灣口岸旅檢大樓的北側。目前深圳灣口岸正如火如荼地開展公共交通接駁區交通改善工程項目，地鐵站與深圳灣口岸旅檢大樓間將增設風雨連廊，進一步便利深港居民跨境出行、雙向奔赴。

在深圳灣口岸站C出口還能換乘深圳灣公園觀光線，途經海韻園、白鷺坡、北灣鷺港、小沙山、大運火炬塔等主題園。

深圳灣口岸站C出口距離深圳灣口岸旅檢大樓僅約100米。（林芷瑩攝）

深圳地鐵13號線路線圖｜周六通車 即睇特點 有個出口極近深圳灣

點圖輯即睇深圳灣口岸月台：

深圳人才公園站

人才公園站位於科苑大道與創業路交叉口，沿科苑大道佈置。車站共設定了4個出入口（A、B、C、D）。

深圳人才公園站。（網絡圖片）

A出入口

位於科苑大道東側，近深圳人才公園、深圳灣文化廣場，現階段地鐵僅實施與市政通道連接的部分通道，出地面的出入口由深圳灣文化廣場實施。

B出入口

設垂梯、衛生間；位於科苑大道西側、創業路北側騰創未來項目地塊內，負一層與B通道連接。

C出入口

位於創業路南側。

D出入口

位於南山中心路東側。

後海站：可轉乘11號線到前海、深圳寶安機場和崗廈北

後海站位於南山中心路，沿南山中心路佈置，是原有的站，但連接13號線後蓋了新的月台，車站新建4個出入口（K、L、M、N）。

後海站蓋了新的月台，車站新建4個出入口（K、L、M、N）。

K出入口

位於海德二路南側、南山中心路東側，深圳灣未來廣場內。

L出入口

設垂梯；位於南山中心路東側，與安邦地塊合建，負一、負二層與L通道連接。

M出入口

設垂梯；位於海德三道北側、南山中心路東側，近大成基金總部大廈。

N出入口

設衛生間；位於海德三道南側、南山中心路西側，與安邦地塊合建，負一、負二層與N通道連接。

深圳機場碼頭開通深中通道海上觀光航線。（深圳新聞網）

科苑站：可轉乘2號線到蓮塘口岸、福田高鐵和蛇口

科苑站位於科苑南路與高新南十一道交叉口，沿科苑南路佈置。此次連結13號線車站新建2個通道3個出入口（E1、E2、F）。

科苑站。

E出入口

設垂梯；位於科苑南路東側，陽光帶海濱城二期。

F出入口

設垂梯、衛生間；位於科苑南路西側，近中信·海闊天空雅居。

粵海門站：可轉乘9號線，近香港中文大學深圳研究院

粵海門站位於科苑南路，沿科苑南路佈置。車站新建3個通道4個出入口（E、F1、F2、G）。

粵海門站。（微信公眾號）

E出入口

設垂梯；位於科苑南路東側，近深圳市留學生創業大廈。

F出入口

位於科苑南路東側、白石路南側，近迅雷大廈。

G出入口

設垂梯、洗手間；位於科苑南路西側，近香港中文大學深圳研究院、武漢大學深圳研究院。

深大站：可轉乘1號線到萬象天地、福田多家商場

深大站位於科苑南路，沿科苑南路佈置。車站新建7個出入口（E、F、G、H、J、K、L），可以在此站轉乘1號線，搭一站就可達萬象天地，也可以順利去福田的多家商場。

深圳萬象天地（小紅書@深圳萬象天地）

深大站新增多個出口。（網絡圖片）

E出入口

設垂梯；位於科苑南路西側。

F出入口

設垂梯；位於高新南二道。

G出入口

位於科苑南路西側，近深圳虛擬大學園東側。

H出入口

設垂梯；位於科苑南路東側、高新南四道（東）。

J出入口

設垂梯、洗手間；位於科苑南路東側。

K出入口

位於高新南一道。

L出入口

連接深鐵金融科技大廈地下停車場。

高新中站

高新中站是全新的站，它位於科苑路，沿科苑路佈置。車站共設定了4個出入口（A、B、C、D）。

高新中站。（微信公眾號）

高新中站。（微信公眾號）

A出入口

設垂梯；位於科苑路東側、科智東路訊美科技廣場內。

B出入口

位於科苑路東側、文華路。

C出入口

設垂梯、衛生間；位於科苑路西側、高新中二道，近科興科學園。

D出入口

位於科苑路西側、高新中四道。

值得關注的是，13號線可以轉乘到11號線「后海站」；2號線「科苑站」；9號線「粵海門站」；1號線「高新園站」；5號線「留仙洞」站；以及6號線「留仙洞站」。很多港人喜愛的深圳商場和景點都在1、2號線，包括皇庭廣場、卓悦中心、CoCoPark、東門老街、華強北等，給港深兩地居民出行有更便利的選擇。