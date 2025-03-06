南連香港、北接東莞　深圳地鐵13號線一期北段及二期料今年開通

備受關注的深圳地鐵13號線一期南段，已於2024年12月28日開通營運，為經深圳灣口岸北上的港人提供出行便利。據了解，13號線一期北段將於今年開通，目前工程建設正在穩步推進。



深圳地鐵13號線一期線路示意圖（站名以實際建成為準）。（深圳市軌道交通）

深圳地鐵13號線，深圳灣口岸站月台。（歐嘉樂攝）

深圳地鐵13號線一期工程起於深圳灣口岸站，途經南山區、寶安區，止於上屋站。其中，13號線一期分為南段和北段，南段為深圳灣口岸站至高新中站區段，設7個地鐵站，已於2024年12月28日開通初期營運；北段為高新中站（不含）至上屋站區段，設9個地鐵站。

近日，深圳公布了2025年度重點監督的民生實事項目。其中，在「改善市民交通出行體驗」板塊下的「優化公共交通服務」中，明確指出今年將開通6號線支線二期、16號線二期，以及備受矚目的13號線一期北段。

深圳地鐵13號線一期北段全長11公里，設有9座車站，最高運行速度可達100km/h，採用8A編組列車。它將直接打通光明與南山之間的地鐵通道。屆時，從光明區前往南山核心區的通勤時間僅需30分鐘，從光明科學城到深圳灣口岸預計也只需45分鐘。

目前，深圳地鐵13號線一期北段的建設正在穩步推進。石鼓站、留仙洞站、留百區間所、百旺港大站、應人石站、羅租站、石岩站、上屋站已實現35kV及0.4kV「電通」，為後續接觸網「帶電」和「聯合調試」創造了必要條件，這是工程建設的又一個重要里程碑。

深圳地鐵13號線列車。（林芷瑩攝）

深圳地鐵13號線二期（北延）線路示意圖（站名以實際建成為準）。（深圳市軌道交通）

此外，根據光明區政府工作報告，2025年將推動深圳地鐵13號線二期（北延）建成通車。若順利通車，加上已開通運營的6號線、6號線支線一期，光明將正式邁入「三地鐵時代」。

深圳地鐵13號線二期（北延）起於上屋站（不含），止於公明北站，線路全長約19.23km，設站11座，車輛段1座，全部採用地下敷設。站點包括紅坳公園站、光明城站、德雅路站、鳳凰城站、月亮路站、將圍站、新莊站、公明廣場站、上村站、下村站、李松蓢站。

該線路串聯起光明科學城、光明中心區、光明鳳凰城，與深圳地鐵13號線一期銜接後，將有效支撐光明科學城打造粵港澳大灣區國際科技創新中心核心樞紐和綜合性國家科學中心集中承載區。

此前，深圳地鐵13號線二期（北延）工程已實現全線洞通，土建工程基本完工，為今年通車奠定了堅實基礎，與13號線、13號線南延串聯後，未來將縱貫光明、寶安、南山三個行政區，南連香港、北接東莞。屆時，將有效助推深圳經濟特區一體化發展，對打造「軌道上的大灣區」和「灣區互聯互通」交通格局，具有重要而深遠的意義。