深圳地鐵13號線｜直擊首日通車　鐵道迷高歌讚「港深交通更便利」

深圳多條地鐵綫今日（28日）通車，最矚目首選首條連接深圳灣口岸的13號綫。市民經西部通道過關後，可直接轉乘深圳地鐵到其他地區。今早9時已有不少鐵道迷、港人搶搭第一班從深圳灣口岸出發的地鐵，有深圳鐵道迷帶着12線地鐵整組模型來體驗搭乘，更有鐵道迷在車廂內唱《13號線地鐵開通真興奮》，開心稱港鐵參與運營的12號線「冷氣充足，車廂感覺更闊」



首條連接深圳灣口岸的地鐵13號綫首日通車，大批鐵路迷爭相搶搭頭班車。(歐嘉樂攝)

首條連接深圳灣口岸的地鐵13號綫首日通車，大批鐵路迷及港人爭相搶搭頭班車。(歐嘉樂攝)

據了解，深圳13號線列車主色調是亮橙色，以「乘客安全、方便舒適」為首要設計原則。採用國際最高級別GoA4級全自動駕駛列車運行控制系統，採用8節編組A型輕量化鋁合金車體，最高運行速度達100公里每小時，每列車容量約2200人。值得關注的是，地鐵13號線採自動駕駛。

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港阿姨興奮終於有地鐵：以後不用搭公車了

王阿姨成功搭上第一班10點08分開車的地鐵，她稱9時半從深圳灣口岸關口過來體驗，以前到深圳灣口岸都要搭巴士才能去旅遊，以後會更多的利用這條鐵路線。

王姓學生一早過來體驗深圳灣13號線，他聽說香港一直有在修顯示屏，但是一直都沒有見到。他稱讚深圳地鐵13號線有顯示屏，他和一眾好友都一起拍片紀錄。

深圳鐵道迷現場高歌《13號線開通真開心》

鄧姓學生今年讀初一，他形容心情非常興奮激動，他很喜歡港鐵參與運營的深圳鐵路線，他稱港鐵參與運營的線路通常都冷氣更充足，感覺更寬敞。

他認為13號線採用自動駕駛，但非常的平穩，搭乘體驗非常好。他更向該位唱《屯馬開通真的很興奮》的鐵道迷致敬，在車廂模仿熱唱《13號線開通真興奮》。

郝同學帶着自己喜歡的狼頭盔來體驗13號線地鐵。（歐嘉樂攝）

郝同學帶着自己喜歡的狼頭盔來體驗13號線地鐵，他說自己凌晨5時就從坪山出發來搭乘頭班地鐵。

郝同學稱，自己時常往返香港、深圳兩地，以後會時常搭乘13號線抵達深圳灣口岸。但他帶着狼頭，擠在第一節車廂，感想是「有點熱」