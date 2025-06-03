新商場｜深圳南山太子灣VILLA正式開街　黃金海岸線添重磅打卡點

據「深圳發佈」消息，深圳蛇口新商場太子灣VILLA正式開街，南山區又多了一個遛娃、約會、放鬆、買全球的高品質去處。



太子灣花園城VILLA正式開街。（深圳發佈）

太子灣花園城VILLA摩洛山海主題街區。（深圳發佈）

據介紹，深圳太子灣片區面積約170萬平方米，聚集了總部集群、國際學校、國際醫院、高端住宅，以及K11 ECOAST亞洲旗艦等項目，是深圳黃金海岸線上的耀眼明珠。

太子灣花園城VILLA正式開街。（深圳發佈）

太子灣花園城VILLA 止觀小館（華南首店）（深圳發佈）

太子灣VILLA以街區商業形式呈現，以「與海共生」為設計理念，由8棟獨立建築通過連廊串聯而成，憑其獨樹一幟的風格榮獲2024年亞太商業建築創新獎。項目以「運動與健康」「日咖夜酒與星廚美味」「設計甄選」三大核心標籤，串聯起時尚、藝術、文化與休閒的濱海生活場景，打造大灣區首個集高端消費、社群互動與自然共生於一體的理想生活目的地。

項目引入高爾夫生活方式品牌Malbon中國總部、高爾夫時尚運動品牌比音勒芬全球先鋒旗艦店以及意大利高端自行車品牌Pinarello深圳購物中心首店，打造集專業裝備、定製課程與社群活動於一體的運動生態圈。同步配套能量果汁吧、濱海瑜伽空間及高端SPA，為都市人群提供從身體到心靈的全面煥活體驗。

太子灣花園城VILLA Pinarello（華南首店）。（深圳發佈）

太子灣花園城VILLA摩洛山海主題街區。（深圳發佈）

太子灣花園城VILLA摩洛山海主題街區。（深圳發佈）

臨海而建的餐飲集群匯聚了米其林星廚餐廳、黑珍珠榜單名店，以及主理人咖啡、精釀酒吧等特色品牌。從有雲川菜的匠心傳統，到止觀小館的非遺臻選，消費者可暢享「日嘗世界風味，夜品微醺浪漫」的全時段味覺之旅。

街區聚焦高淨值客群，引入JCC國際當代首飾藝術中心、Flying Blind、詩在、松永等設計集合精品店，通過「精選買手制」與個性化服務，為消費者提供獨一無二的濱海零售購物體驗。

太子灣花園城VILLA摩洛山海主題街區。（深圳發佈）

太子灣花園城VILLA摩洛山海主題街區。（深圳發佈）

太子灣VILLA打造了情景化的快閃主題街區，以熱門旅遊地北非摩洛哥為靈感，與10餘家華南首店人氣品牌達成合作，併集結120餘家港澳台原創小眾品牌，打造港澳台主理人市集。

以「常換常新計劃」為核心，全方位構建豐富品牌矩陣，讓商業空間真正成為孕育商業品牌發展的場域，帶給消費者別樣的異域文化體驗，彰顯蛇口作為「開放性國際社區」的獨特魅力。

太子灣VILLA開街迎客，將進一步豐富濱海主題活動，打造集時尚、藝術、美食、運動於一體的高品質消費場域。

太子灣濱海長廊。（深圳發佈）

深圳太子灣濱海文化藝術中心全景。（深圳發佈）

項目依託太子灣濱海長廊這一深圳熱門目的地，計劃開展龍舟賽、帆船賽等水上盛事，為市民和遊客提供豐富多彩的文體活動，打造出一個充滿活力與創意的濱海休閒勝地。

此外，南區「TERRA」將於年底亮相，與太子灣VILLA形成業態互補，共同構建多元化的消費場景，推動太子灣成為粵港澳大灣區最具影響力的濱海生活範本。