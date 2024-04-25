華為Huawei P70手機AI改圖功能竟能「一鍵脫衣」　實測結果驚人

隨著AI的功能變得強大，能辦到的功能也愈來愈多。



不過，近日有不少內地用戶發現，華為新推出的P70手機擁有的AI功能，竟能夠「一鍵脫衣」，消息瞬間掀起大量討論。

而華為公司也對此回應，已經優化演算法、消除BUG了。

網民實測結果驚人 點圖放大瀏覽相關照片：

+ 17

綜合內媒報道，華為P70手機上市後引起瘋搶，其中的AI修圖功能更是受到矚目。不過許多內地網友拿到手機後，測試了AI修圖功能，卻發現能夠將照片中的人物「一鍵脫衣」。

有內地博主使用後發現，這項功能若是用在女性人物的胸口處，竟真的能將胸口處的衣物消除，接著再透過演算法生成新的照片，讓不少人看傻眼。

【延伸閱讀】AI靚女選美大賽：想摘冠樣靚身材正只是起跑線 2位評審不是真人（點圖放大瀏覽）：

+ 50

對此，華為的客服人員回應，這項功能是公司自行開發的，由於大模型算法有漏洞，目前經過優化以後，BUG成功消除。

華為客服人員的說法曝光以後，又有不少內地網友進行測試，也確定功能已經正常，不能再消除敏感部位的衣物。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】