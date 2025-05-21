鐵甲鋼拳成真！CMG世界機械人大賽將設「格鬥擂台」　宇樹也參賽

中國「世界機器人大賽・系列賽」機甲格鬥擂台賽定於5月25日在杭州舉行，杭州機械人公司宇樹科技將「派員參賽」，且早已開始進行訓練。內地網民直呼，《鐵甲鋼拳》（Real Steel）的電影劇情要實現了。



綜合內媒報道，「CMG世界機器人大賽・系列賽」主要由表演賽和競技賽兩部分組成。表演賽中，人形機械人將挑戰並展示人類傳統體育項目：格鬥，包括單機格鬥展示和群體格鬥展示等多個環節。

消息讓不少人想起《鐵甲鋼拳》（Real Steel）的劇情。（電影宣傳圖）

「CMG世界機器人大賽・系列賽」宣傳影片截圖。

點圖放大瀏覽：

+ 18

競技賽方面，共設置四支參賽隊伍（含宇樹科技），由來自不同領域的操控者即時操作機械人，通過多輪格鬥比拼，決出最終優勝者。

宇樹科技將以合作方身份參加比賽。宇樹科技約一個月前發布影片稱，一直在為參加格鬥大賽的機械人進行技術研發調試和算法訓練。

除機甲格鬥擂台賽以外，該機械人大賽還將開啟機械人足球賽、機械人籃球賽等賽事。

值得注意的是，這場機械人大賽受到矚目與具有指標性之處，在於將透過央視旗下頻道進行全程直播，凸顯出大陸官方的高度重視。

對此，有內地網民直呼：

「鐵甲鋼拳快成紀錄片了」

「電影劇情就要實現了」

「搞個機械人拳擊比賽真有看頭」

「太熱鬧了，這熱鬧我一定要看到」

「機械人打不痛，還是看體力哪個好」



【延伸閱讀】外國人「圍毆」54萬港元中國機械人狂吸8000萬次觀看 掀倫理激辯（點圖放大瀏覽）：

+ 42

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】