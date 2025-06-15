廣州樓市結束15年調控　全面取消限購限售限價　新盤帶動房價回升

據《每日經濟新聞網》報道，廣州近日發布《廣州市提振消費專項行動實施方案（徵求意見稿）》，明確提出全面取消限購、限售、限價，並降低貸款首付比例及利率，成為中國一線城市中首個「三限」全面鬆綁的城市。此舉也被視為廣州正式結束長達15年的樓市調控期。



有數據顯示，今年1至5月，廣州共網簽一手住宅25,659套，成交量按年增長22%，延續自去年第四季以來的止跌回穩勢頭。然而，市場分化問題仍相當明顯。截至5月底，全市平均庫存去化周期為23個月，其中越秀區去化周期最長，為38個月，荔灣區最短，為13個月。這種「冰火兩重天」的市場大分化，正是廣州急於透過政策「組合拳」破局的背景之一。

回顧歷史，廣州樓市調控始於2010年10月，當時房價約為每平方米1.3萬元。隨後在2013年及2017年持續加碼限購政策，僅從化、增城未納入限購。2018年起，廣州樓市逐步鬆綁，至2024年9月實現全面取消限購。

不過，有房企人士坦言：「我們的項目主要在番禺，之前就放開了，所以這次政策並沒有太大實質影響。」

高端新盤帶動房價環比回升。（視覺中國）

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，廣州此次提出的部份政策，其實之前已開始執行，「如今更多是強調和強化」。中指研究院華南分院研究主管陳雪強亦指出，《徵求意見稿》更多是對已實施政策的全面明確，向市場釋放寬鬆政策信號。關於加快推進城中村改造，將有利於帶動更多購房需求的釋放，而推進利用專項借款購買存量商品房作為安置房，也將進一步有效降低庫存。

值得注意的是，這次政策特別強調「降低貸款首付比例和利率」。目前，廣州首套房首付比例為15%、商貸利率約3%、公積金約2.6%，均為一線城市中最低水平。嚴躍進指出，相關政策去年第四季已全面落實，現時表述可視為「政策強調和深化」。

分區表現仍然明顯分化。今年1至5月，廣州二手住宅成交43,785套，按年增長23.6%。根據國家統計局最新數據，4月廣州二手房價環比止跌，結束自2023年5月以來23個月的跌勢。5月一手住宅成交6,317套，成交面積約68.71萬平方米，按月和按年分別增長29%及22%。受惠於金融城、琶洲等高端項目帶動，全市房價環比上升29%。

然而，核心區與外圍區域差距依舊明顯。安居客數據顯示，至6月14日，廣州整體新房均價為每平方米3.57萬元，其中天河、越秀新房均價分別為7.8萬元及10.8萬元，增城、花都新房均價則僅為1.69萬元及1.8萬元。

在二手房市場，增城、南沙、黃埔等外圍板塊價格近年已有明顯回落。例如南沙灣板塊南沙奧園項目，2023年成交均價約1.5萬元/㎡，近期普遍回落至8,700元至1.3萬元/㎡之間。今年4月成交一套38.9㎡一房單位，總價44.8萬元，折合單價1.15萬元/㎡，按年跌約23%。

同時，克而瑞數據指出，由於2024年廣州涉宅用地供求規模創近三年新高，隨着地塊相繼入市，購買力未能完全釋放，令商品住宅庫存及去化周期仍維持高位。