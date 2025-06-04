廣州婦立遺囑留十幾萬給4愛犬惹議　律師：可指定遺產管理人

廣州52歲的陳女士，近日立遺囑將十幾萬元（人民幣，下同）遺產留給其飼養的4隻寵物狗，引發熱議。不少網民認為將錢留給寵物很荒謬，同時對資金後續監管提出擔憂，例如遺產管理人失職和剩餘資金去向不明等問題。



《封面新聞》報道，陳女士離婚後與兒子相依為命近20年。近日，她在中華遺囑庫訂立遺囑，將主要財產指定由兒子繼承，並從存款中劃出專項份額給家中的4隻寵物狗，指定兒子作為遺產管理人，負責愛犬生活的費用支出。

兒子馮先生表示，家中4隻寵物狗原本是流浪狗，「這些小狗都是從外面撿回來的，我們視牠們為一家人，所以我很理解和支持母親」。

陳女士立遺囑將十幾萬元遺產留給其飼養的4隻寵物狗。（封面新聞）

中華遺囑庫相關工作人員介紹，2025年年初，陳女士於中華遺囑庫廣州越秀分庫完成遺囑訂立，除了將主要財產指定由兒子繼承外，還特別設立了遺產管理人。

工作人員介紹，陳女士的父母尚在，但父親因重病常年臥床，母親在生活照料與經濟支持上更傾向於幫扶其弟弟一家。陳女士擔心若自己遭遇意外，可能出現財產「逆繼承」情況，屆時母親與弟弟或因繼承權問題與兒子產生糾紛，甚至可能導致家庭財產外流。

經過中華遺囑庫的咨詢專家介紹，陳女士決定在中華遺囑庫訂立遺囑，作為資深愛狗人士，她除了在家中養狗，也長期資助流浪動物保護事業，因此特意從存款中劃出專項份額，委托兒子作為遺產管理人，負責「毛孩」們後續的生活照料與相關費用支出。

工作人員介紹，陳女士通過「遺囑指定繼承人+遺產管理人」的方式，確保寵物未來的生活，「陳女士的遺囑具備法律效力」。

陳女士指定兒子作為遺產管理人，負責愛犬生活的費用支出。（影片截圖）

內地律師介紹，《民法典》並未明確賦予寵物繼承權，寵物在法律層面仍被界定為「物」，無法像自然人一樣成為合法繼承人，但允許被繼承人在生前指定信任的人作為遺產管理人，在其離世後管理和執行遺囑。

對於有人擔心遺產管理人不專款專用的問題，律師指出，若遺產管理人擅自挪用寵物專項資金，或者因管理不善沒照顧好寵物，相關權益人可以先和管理人協商，要求其定期提供資金使用記錄等進行監督。若協商不成，繼承人、受遺贈人或債權人能向法院起訴，要求遺產管理人擔責。另外，法院還能依據《民法典》第1146條指定新的遺產管理人，並讓原管理人賠償損失。

網民睇法：

媽耶 有錢人的世界無法想象

就怕執行管理遺產人自己拿去用了

理解是理解。關鍵成立不？誰來監管很難吧。

寵物不是物，是親友。

還都是撿回來的，幸運的毛孩子啊遇到了好心的人家！

沒毛病啊，人家自己的錢，留給自己喜愛的狗狗怎麼了？

人家的錢關網友啥事，憑什麽評判人家啊管的寬

