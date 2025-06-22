女生獨居福田千呎海景樓　感受美食與愛犬療癒力　Hermès絲巾變畫

關於獨居生活，有千萬種理想模樣，「pp的家」是其中一種——感受美食、狗狗和植物帶給家的療癒力。



pp（潘潘）來自湖南，投入工作時的高冷氣質，同與人聊天時樂觀而又充滿調侃精神的對比，你會感受到冷暖在一分鐘內交替浮現。

pp的家恰巧也是這樣，室內設計遵循簡潔而克制的原則，熱烈的花與綠植的生機則平衡了這種清淡。

綠色盒子廚房是這個家的亮點。（ShenzhenLOOK授權使用）

點圖放大看看pp的家：

+ 14

一個人 一隻狗

去到pp家之前，便早已從她的朋友圈認清西西。門一打開，西西先出來，先是示威幾聲，聽到pp說「是客人呀」，然後便溫順下來，進屋叼出一個布偶來回跑。直到下一位客人來訪，西西又把剛剛的流程串演了一遍，原來此番是這位小主人的歡迎儀式。

房子位於福田紅樹灣壹號，二十幾層的樓高，一面是城市CBD，一面可看海。 87平米（約936平方呎）的面積，一個人住倒也剛剛好，因為有西西的陪伴，所以家裡沒客人的時候，也不會覺得冷清。

綠色盒子廚房

對她家的第一印像是綠色盒子廚房，也是她最喜歡的設計。因為熱衷於料理食物，廚房就像是pp的潘朵拉魔盒，總是能生出無盡的驚喜。

都說刷牆是最快改變房間氣質的辦法，潘潘自己動手用意大利的金屬藝術漆混合綠色油漆，把廚房的整個方形外殼刷成了「潘潘綠」，油漆裡金屬顆粒在燈光的折射下，因層次豐富而產生手工的肌理感。

廚櫃裡隱藏著多層設計的收納鍋架：

這個是炸天婦羅的，這個適合慢燉，這個煲湯最好喝……

習慣了一鍋煮萬物的我，第一次認真思考一個廚房到底需要多少口鍋。

由走廊改造的西廚，是潘潘的另一個美食「實驗室」，見證過很多次幸福等待的真空低溫慢煮蒸烤箱，大型的嵌入式設計，從容應對各種烘焙需求。這裡視野通透，無遮蔽的玻璃牆設計，看城市的晝夜更替，如同一幅24小時變幻的畫。

來自比利時的藤編餐椅，潘潘等了3個月才見到；焦糖色搭配祖母綠，沒有接縫的絲絨椅墊，見到它的第一眼，潘潘便認定這是一張想和它一起慢慢變老的座椅。

【延伸閱讀】95後夫妻的「深圳645呎海景LOFT」 2樓全是睡房 樓梯充當這功能（點圖放大瀏覽）：

+ 29

家裡的各個空間

雖然平常會去畫廊看展，但潘潘覺得那些作品表達的情緒過於強烈，掛在家裡多少有些張牙舞爪的氣息，幾次前去都是空手而歸。2019年在捷克散步時偶然遇到的一幅手稿畫，沒有特別的主張，卻順順當地闖進了潘潘的家。

對於客廳這面牆的點綴，潘潘心裡一直有「只能是橙色」的執著，直到Hermès出了一款《甜點王國》的絲巾，是標誌的愛馬仕橙。「就是它了」，潘潘眼前一亮，但絲巾入框需要專業的手工裝裱，於是又送到安徽宣城的裱畫師那裡，平展、熨貼，確保取下時不會損壞絲巾。如此一來，幾經輾轉終於掛在家裡了。

因為睡覺也要緊鄰一起，臥室是除客廳外與西西最多親密相處的地方，因此也比別處多些可愛生氣。 WILLIE TSANG設計的陶瓷氣球狗書立，背後的《小詞大雅》是潘潘的睡前讀物，翻頁不必快，是一本不需要馬上讀完的書。

臥室對面的收納間是潘潘的另一個小天地，度過了最多與自己相處的時光。在一次次搭造樂高的過程中建構起關於美食的小世界，在空房間做瑜珈感受靜默的力量……一開始無特別之用反倒成了多功能房間。

潘潘把原本空蕩蕩的門前打造成入戶花園，每次進門都要從這裡穿過。獨當一面的琴葉榕，爬出盆外的仙洞龜背竹，藤蔓茂盛的蕨類和孔雀竹芋……便是門外的小片植物祕境。

好物推薦

「法國國寶」STAUB琺瑯鑄鐵鍋（ShenzhenLOOK授權使用）

被譽為「法國國寶」的STAUB琺瑯鑄鐵鍋，也是米其林法餐餐廳主廚的愛用鍋具。鍋蓋內壁均勻分佈凸起的圓點，這種自備「花灑」的設計，使得烹調過程中凝結的水汽會回落到食物上，尤其適合燜煮類料理。

KitchenAid的廚師機與​​SEMG的咖啡機系列，是提升居家幸福指數的好物。（ShenzhenLOOK授權使用）

KitchenAid的廚師機與​​SEMG的咖啡機系列，是提升居家幸福指數的好物。因為剛買不久，潘潘的拉花技術還不夠熟練：

下次來，你們就可以喝到完美的拉花咖啡啦！

法國琥珀火山岩香薰（ShenzhenLOOK授權使用）

這款無火香氛來自法國品牌Mad et Len，由鐵匠手工敲製的黑色鐵盒中，裝著來自非洲的琥珀石和火山岩，搭配的柑橘雪松木精油，則是冬日森林的果香木質氣息。也可以將擴香石取出，放置在車內或其它需要的地方，具有安神功效。

法國藤條香薰（ShenzhenLOOK授權使用）

潘潘喜歡在家中各處放置不同的香薰，這樣每進到一個房間，便被不同特質的香味環繞。這款藤條香薰來自百年製香世家Carriere Freres，專注於植物香，也是愛馬仕、卡地亞等奢華品牌指定的香氛合作對象。

人工吹製玻璃花瓶（ShenzhenLOOK授權使用）

「餐桌上要有花」是潘潘的生活準則，地中海風情的湖藍色玻璃瓶，雖然是西班牙人工製作，但在國內很易買到。