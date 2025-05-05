「返鄉下買樓」平到不住也無損失？深圳人揭辛酸：現在後悔已太遲

「在深圳打工，存夠多少錢可以回家買樓躺平？」「在老家買樓，等深圳的工作被裁了就回家躺平可以嗎？」攢下足夠的錢，離開深圳這座打工城市，回到根所在的地方，買一套小房子，找一份足夠餬口的清閒工作，家人朋友在旁，優哉遊哉地躺平，彌補在深圳奮鬥時錯過的一年四季。曾幾何時，深漂們懷揣着這樣衣錦還鄉的期望，支撐起在深圳日復一日的打工生活。



有人把在老家買樓當成一種退路，在深圳實在待不下去了，便回老家，起碼還有一個遮風擋雨的地方。有人則把回老家買樓當成任務，無論是家裏長輩要求買，還是為了在父老鄉親面前長臉，老家的房貸說背就背。人在深圳，房在老家，當代的房買不住，還有「築巢」的重量嗎？這年頭，老家的房仍然是一種保障，還是已經演變成了負擔？

在深圳當設計師的賴美琳，在老家湖北恩施買了一套總價60萬左右的小房子。（Google Maps截圖）

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老家買樓8年 只住了十幾天

每當有人問起陳琴，第一套房是否有必要買老家的房子，陳琴總是勸他們一定要三思。2017年，她和丈夫拿出積蓄，還借了一點外債湊夠26萬還了首期，另外用公積金貸款了40萬（人民幣，下同），在老家買了一套120平方（米，下同，約1292呎）左右的清水樓。當時，他們兩口子剛結婚，都有工資收入，加在一起一個月能有3萬，在城中村租房，月租較低。畢竟是人生的第一套房，她和丈夫非常看重。2019年交房後，2021年他們攢夠錢開始裝修，在裝修上也投資了十幾萬。

最初那幾年，一個月兩千出頭的房貸，對他們當時的收入來說，是一筆壓力很小的支出，對生活沒有什麼影響，直到家庭添加了新成員。孩子出生後，陳琴暫時停掉了工作，在家裏照顧小孩，家裏的收入來源只剩下丈夫一人。為了給孩子提供一個更好的生活環境，他們從城中村搬到了小區，在深圳的房租翻了倍。

兩千元的房貸在我們的收入裏佔比越來越大，影響也越來越大了。

尤其是在他們兩夫妻現在住不上這套房的情況下，這套房子就顯得更加多餘，房貸也顯得沉重。在深圳，他們有穩定的工作，近十年也沒有回老家發展的打算，當初房子按照他們的高規格裝修結束之後，也一直處於空置的狀態，一年只在過年時回去住幾天。

現在我們除了還房貸，還要交每個月的管理費。一年就回去那麼幾天，還要打掃塵封已久的衛生，遠遠不如住在酒店方便和划算。

房買不住，是部分老家築巢人士的現狀，而且這種情況還相當普遍。在老家哈爾濱買了一套房子的琪琪，即使回了老家，也住在父母的家裏，未曾到自己的新家住過。

一年回家就那麼幾天，也沒想過住那個房子了。

2017年，她在老家哈爾濱買了一個100平方（約1076呎）左右的房子，總價是110萬，首期30多萬，房貸80萬，她選擇分30年還完。根據她的介紹，這個房子的地理位置不錯，附近有公園、地鐵和商超，但是學區一般般。

我也沒娃需要上學，所以學區不在我考慮範圍，當時只是感覺戶型我很喜歡。

她是90後，未婚未育，的家人朋友都在哈爾濱工作和生活，她獨自一人在深圳工作，賺了錢交房貸。此前每個月的房貸是4000多元，現在利率下調，房貸下降到3900元左右。她在深圳也租了一個老小區的房子，房租是2500元，所以她每個人在房子上的硬性支出在6000元以上。

如果不失業的話，壓力也還好，不會很大，失業就不太美好了。

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回老家買樓是一種理財方式

總有人疑惑，回老家買樓又不住的人，到底是在圖什麼？對於陳琴夫婦來說，應該是為了給家裏的長輩一個交代，是在深圳混出點名堂了的證明。買樓的起因，是家裏的長輩一直在吹耳邊風：在深圳打工，沒車沒房，不合適，應該買一套房子的。當時，他們剛畢業參加工作不久，在買樓這件事情上並沒有過多研究，可以說是被人推着走——認為深圳租着房子也算穩定，所以便回老家看了房，直接定了下來。

背上老家的房貸8年，他們對房子的了解也一直在加深，開始意識到雖然大家都對擁有一套房子有執念，但是房買不住，對普通人來說，有可能是致命的。買樓，一定要考慮清楚：

買的房子是否便於工作生活和小孩上學，是否會長期空置？

未來家庭結構和支出是否會有變化？

會不會收入減少無法覆蓋房貸和生活？



而他們正是沒有想明白這些事情，稀裏糊塗上車了老家的房子後，導致後面想在深圳買樓，也變得被動了起來。這兩年，看着孩子一天天長大，他們決定在深圳買人才房，正式地紮根在深圳。但是，由於之前在老家買樓的首期和裝修消耗了大量的積蓄，導致他們很難湊到人才房三房的首期。再者，由於公積金貸款已被老家的房子佔用，在老家的公積金貸款未結清前，深圳無法再次公積金貸款，他們現在購買人才房只能使用商貸，導致利息也變高了。儘管如此，他們依然選擇購買深圳總價250萬左右的人才房，「因為現在深圳房價跌了，有機會可以上車了」，但老家卻不那麼輕易下車了。

如果能重新選擇，我一定不會在老家買樓，現在懊悔也沒有用。

琪琪同樣認為，在老家買樓，雖然父母很支持，但本質上還是有一些不值得。

買了自己喜歡的大房子卻住不上，只能在深圳蝸居一個老小區。

即使心愛的大房子已經裝修完成，但她並沒有回哈爾濱的打算，因為回家找不到高工資的工作，普通工作的工資頂多四五千元，只夠她付房貸，不夠生活。而且，她雖然是土生土長的東北人，卻不喜歡東北的天氣，認為哈爾濱太冷，春天風沙大，夏天和秋天就只有短短幾天，只剩下漫長的冬季，她更喜歡深圳的氣候。

我不喜歡外出，除了上班基本都是在家宅，不愛交際，所以在哪工作對我來說沒啥差異，肯定選擇工資高的地方嘛。

在老家買樓，對她來說，是目前最合適的一種理財方式，她自稱不打算結婚，所以一定要買樓。

如果不還房貸，基本發了工資也想買買買，但實際上沒買什麼有用的東西。

與其掉進消費主義的陷阱，她更寧願成為一名房奴，起碼這樣過了30年，還能剩下一個固定資產。房子對她來說，也不僅僅是一種存款方式，還是一種情感的寄託。「有房子之後會變得更有安全感一些，雖然現在不住，但起碼是屬於自己的空間，每個人都需要自己的獨立空間，很多男人下班不願意上樓，只喜歡坐在車裏抽煙，一個道理。」

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以租養貸的老家新房 有人知足有人愁

有人評價，最虧的買樓人，是在深圳打工，買了老家的房子，導致買不起深圳的房子，又住不上老家房子的人。陳琴對此很有共鳴，在老家買樓，就好比一年兩箱油的車主，住上了一年兩度電的房子。她想過把老家的房子賣掉，來減輕貸款的壓力，但是房價一路下跌，現在這套房的房價，比當初2017年她買的時候還便宜。現在把老家的房子賣掉，不僅要虧本這8年來支付的利息錢，還要虧本十幾萬的裝修費，她於心不忍。再者，來看房的人對毛坯的意向更高，她這種裝修好的房子，很難賣出去，她只能租出去，來降低現在的貸款和物業費壓力。

另一位同樣在深圳工作的人也和陳琴一樣的情況，房子裝修好了幾年，一直住不上去，又賣不出去。她把房子掛在二手房軟件上，中介一直讓她降價再降價，否則掛再久也賣不出去。她不願意採用折中的方式，將房子先出租出去，讓新房給別人「糟蹋」。

租金又夠不着房貸，我還得每個月補貼房貸，簡直是賠了夫人又折兵。

琪琪現在把哈爾濱的房子租了出去，但租金每個月只有2500元。她的房貸是3900元，加上每個月的物業及取暖費五六百元，所以除了租金，她每個月都得再支出2000元來養這個房子。現在，加上她在深圳的房租2500元，她每個月至少也得保證有4500元的房子支出。但她沒有提前還貸的打算：「有錢先存着，以備不時之需，萬一失業了也有一定儲備金足夠支撐找到新工作，房貸就慢慢還。」她擔心有朝一日失業了，房子會斷供，但她又安慰自己，大不了就把房子賣掉，反正也不會虧本。

前段時間，她了解了一下老家的房價，她的這套房子現在賣出價格可以掛到160到170萬，她當時的購入價是110萬。算上這些年的利息，不算賺錢，但也不會虧本。如果把房子賣掉，那賣出的價格就是她這些年來存下的錢，也算是她從消費主義的手裏奪回的小金庫。

在深圳當設計師的賴美琳，同樣支持女孩子回老家買一套屬於自己的小房子。

如果有姐妹跟我一樣，家庭條件一般，手上有一點存款，不想隨便花了，怕買了房未來房價掉了會虧，可以買一個地理位置好一點的小戶型，作固定資產，既可以自住也可以出租，後面急需用錢也可以抵押貸款。

她在老家湖北恩施買了一套總價60萬左右的小房子，85平（915呎）兩房一廳，裝修按照自己的喜好，花了14萬，一共支出75萬左右。但她的首期只出了9萬，貸款15年，每個月房貸兩千七左右，對她來說，壓力不算大。

相對深圳來說，房價和貸款都低了很多，我能支付得起。

但老家畢竟在四線城市，工作機會少，她在買樓之後，回過一次老家試圖躺平，但找不到工作，又回到了深圳。「回家大概只能考編制，否則其他的工作都不繳社保，而且沒有雙休，工資也不高。不太建議盲目回老家，除非找到合適的工作，或者存款足夠了，再回老家躺平。」雖然她的心願是攢夠錢就回老家躺平，目前也認為有一套自己的小房子非常有安全感，但她仍需要繼續待在深圳賺房貸。

當下，她決定在深圳賺一段時間，就回老家自己的房子躺一段時間。在當打之年，未婚單身，買下人生的第一套房，房貸也不高，她對未來充滿希望。「這套房子的未來計劃有很多，可以出租當民宿、給爸媽養老或者是二手轉賣，因為老家是旅遊城市，而且地理位置還可以，就算二手轉也不會虧很多，所以不後悔買樓。」

備註：文中人物為化名。

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