95後夫妻的「深圳645呎海景LOFT」　2樓全是睡房　樓梯充當這功能

在海景小LOFT裏，過着兩人一貓的平凡生活，和喜歡的一切呆在一起，讓這個空間構成了理想生活的模樣。



歡迎！這裏不是監獄啦，是我家。

房子的女主人大葱一邊帶着我們進玄關，一邊這樣說道。這是她和伴侶大餅的家，他們養了一隻貓咪，所以在玄關處裝了扇大鐵門，大葱笑稱是「牢門」。

葱油餅夫婦的家位於南油，是一間實用面積約為60m²（約645呎）的LOFT，家裏有面落地窗，朝外望去還能看見「一線」海景。

大面積的落地窗，是家中主要的光線來源。高樓都在遠處，窗外的視野因而更開闊。視線的盡頭是樓宇間露出的小片海景。（ShenzhenLOOK授權使用）

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大葱是一名自由攝影師，以摁下快門的聲音為靈感，給自家貓咪取名為「咔嚓」。咔嚓有點怕生，一見有陌生人到訪，便「嗖」一下躥到大葱的肩上，默默觀察着我們。

該怎麼形容葱油餅夫婦的家呢？應該就是走進去room tour一圈，你就能大概知道他們兩人是什麼性格、有什麼愛好。60m²的家裏，擺放着大葱獲獎的攝影作品、健身用的啞鈴、從日本一個個扭回來的公仔，大餅的遊戲光碟、supreme周邊、手辦……在日復一日的平淡生活裏，仍能擁有同頻共振的快樂。

客廳，大部分時間是咔嚓的領地，窗邊是她最喜歡的位置。大面積的落地窗，是家裏的主要的光線來源。高樓都在遠處，窗外的視野因而更開闊。視線的盡頭是樓宇間露出的小片海景。無事的下午，大葱總會衝一杯咖啡，和貓咪在這兒荒廢小段光陰。

雖然遠了些，但也是海景嘛。

大葱家的辦公區域和客廳相連，平時她就在這裏修圖、上網課。到了晚上的遊戲時間，便成了大餅的專屬「電競房」，使用時間分配得相當合理。

樓梯用到極致 整個二樓都是睡房

由於家裏可用作收納的空間不算多，大葱將樓梯的牆也利用到了極致。一邊是貼滿拍立得的照片牆，記錄着和大餅、家人好友的點滴回憶。另一邊則是洞洞板，掛着一些能上牆的東西，常用配飾、小工具、攝影裝備、飛盤……下樓的時候順手拿了就能走，很方便。

整個二樓都是卧室的區域，沒有擺放過多的傢俱，該有的功能區都有。衣櫃櫃門選擇了鏡面材質，方便檢查OOTD（今日穿搭）之餘，也讓二樓空間在視覺上寬敞不少。其實這裏還隱藏了一處秘密儲存間，放些平時用不上的行李箱和大件雜物。換季的厚被子、厚衣服則直接收納在牀底。

地方不大，能收納的地方都用來收納了，這個樓梯也是我們自己改成收納櫃的噢。

「這個家是由朋友們的愛組成的。」葱油餅夫婦幾乎沒有動過這個家的硬裝部分，把更多心思花在了軟裝上。而這個家裏的許多特別裝飾、擺件，都是朋友們送的禮物。來自朋友們的件件心意，一同讓這個家變得更完整。除此以外，許許多多的細節，也透出了葱油餅夫婦對生活的熱愛。

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葱油餅夫婦的家，像是一個小寶庫，堆滿了他們從各處蒐羅來的小物件，奇奇怪怪又可可愛愛。大餅尤其喜歡收集和Supreme有關的一切，像是聯名餅乾、充電寶、口紅、音箱等。說到這個，大葱頗有微詞——「那個餅乾估計都過期了幾百年了，根本不讓吃。」「這個是口紅，也不讓用。」

打開大葱的寶藏箱子，裏面擺滿了各種型號、款式的相機。富士x100v、富士XT-5、寶麗來、不同型號的ccd、大疆OSMO POCKET3、一抽屜的一次性膠片機……當下最熱門的機型這裏都有，對愛拍照的人來說，簡直是天堂。

書櫃裏，整整齊齊地擺放着大葱自學日語用的課本。去年她辭掉了全職攝影師的工作，飛到日本學語言，在東京度過了人生中又一個美妙暑假。放棄了穩定收入難免會讓人焦慮，但也給了她不斷探索其他可能性的機會。

大葱喜歡健身，從日本回來之後，她一邊繼續做着自由攝影師的工作，一邊去考了萊美健身的教練證，所以在她家裏可以看到各種健身器材。除了健身她也熱衷於嘗試不同的運動，家裏的滑板也是人手一個，偶爾會和大餅一塊出去遛一遛。

是的，大葱私下就是健身、飛盤、滑板什麼都來的啊。

手串，是葱油餅夫婦近期入坑的新愛好，古樸沉靜的檀香手串是大餅的，亮晶晶的水晶手串則屬於大葱。「不同水晶對應不同好運嘛，當加buff啦。」

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葱油餅夫婦家裏最香的角落敗了一摞大葱近期入坑的線香，沒有明火，比香薰更安全，香氣會幽幽地飄散到家裏各個角落。

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形如蜻蜓的擴香器，造型獨特，兼備美感和功能性，往尾部滴幾滴精油，隨着平衡搖擺，香氣漸漸擴散。