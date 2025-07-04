「潮汕」不是城市！稱謂只有百多年歷史　它源自一條鐵路？

粵東潮汕地區有着2,000多年歷史，但即使是「家己人」（潮汕方言，自己人）可能也不知道，原來「潮汕」一詞出現至今只有一百多年，而它的源由是一條鐵路。



汕頭市開埠只有160多年

小公園開埠區是汕頭的標誌，也是遊客必到的「打卡點」。（視覺中國/當代中國授權）

先說明一點，現在並沒有一個城市叫「潮汕」。潮汕或潮汕地區，一般是指廣東東部的汕頭、潮州和揭陽三個城市；三地居民大都是同根、同源、同文化的「潮汕人」。有時候，潮汕範圍還會包括汕尾市。

很多人都知道，潮汕的「潮」取自潮洲，而「汕」，則取自汕頭市。

潮州廣濟橋俗稱湘子橋，始建於南宋，目前的廣濟橋是2003至2007年間按照明代樣式重修。（視覺中國/當代中國授權）

相對於有2,000多年歷史的潮州，汕頭歷史短得多。她所在之處，千百年來都只是潮州府其中一個縣轄下的一條小漁村，沒法和高幾個行政級別的潮州府，或是潮州府城所在的海陽縣相提並論。

海陽縣，現在潮汕人亦會覺得陌生的名稱，因為它在1914年已改名為潮安縣，改名的原因，是它與山東的海陽縣「撞名」。

客家兄弟實業救國建鐵路

潮汕鐵路在清朝末年通車，全長40多公里。（網上圖片）

汕頭的崛起始於1860年。清朝在第二次鴉片戰爭失敗，被迫簽訂《天津條約》，汕頭因而成為通商口岸，自此迅速發展，各方面實力漸追上潮州府城，粵東形成「雙城」局面。

因為汕頭與潮州府城相距幾十公里，往來多有不便，來自蘇門答臘的客家人張煜南、張鴻南兄弟，便在1904年實業救國，牽頭集資興建一條連接兩地的鐵路，改善交通和物流。

潮汕鐵路已不復存在，但現在仍可找到鐵路的汕頭車務處舊址。（網上圖片）

經過兩年建設，這條全長約40公里的鐵路於1906年通車，它亦是中國歷史上首條民營鐵路。

因為連接潮州和汕頭，它被稱為潮汕鐵路，「潮汕」二字並標明在火車頭上。自此，「潮汕」一詞形成，並迅速傳播，漸成為對整個地區的統稱，與廣義的「潮州」並用。

潮州有廣義和狹義之分？

潮州有2,000多年歷史，圖為潮州古城牌坊。（視覺中國/當代中國授權）

甚麼是廣義的「潮州」？它指的是歷史上潮州府（存在至清末），其管轄範圍大約是現在整個潮汕地區，遠超現地級的潮州市。

而現在很多所說的「潮州人」，其內涵多是廣義的潮州，而不單是「潮州市的人」，所以籍貫是汕頭市或揭陽市的朋友，也會自稱「潮州人」。

廈深高鐵在潮州市設有潮汕站，但該站與潮汕鐵路並無關係。（視覺中國/當代中國授權）

潮山鐵路現況如何？它於1939年抗戰期間被日軍空襲破壞，此後中國軍方擔心鐵路落入日軍手中，決定自行將之徹底拆毀，到抗戰勝利後亦沒有重建。當然，潮汕鐵路雖已拆毀，「潮汕」一詞卻流傳了下來。

而潮汕地區再修建鐵路，是1990年代的事了，是廣梅汕鐵路。至於途經潮汕地區的廈深高鐵、連接汕頭和汕尾的汕汕高鐵，要到21世紀才出現。

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