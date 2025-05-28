潮汕上億豪宅｢英之園｣一夜間夷為平地　官方曾提議沒收歸公遭拒

綜合內媒報道，5月28日，有網民指此前估值為1.14億元（人民幣，下同）的潮汕違建豪宅「英之園」已被拆除。



據《中國新聞周刊》，汕頭市自然資源局最初考慮到「英之園」在工藝、文化方面有一定價值，對其處置方式是沒收，歸公後交由村里去管理使用。但當事人拒不配合沒收，後面才走了一系列法律程序，最後法院判決拆除。



英之園拆除前後對比。（網上圖片）

潮汕上億豪宅英之園一夜間夷為平地。（影片截圖）

英之園。（大皖新聞）

據當地居民與附近商戶消息，曾引發全網關注的潮汕豪宅「英之園」目前已被拆除。住在附近的一位居民表示，5月27日晚，陸續有數十台挖掘機等大型設備進入英之園，「一晚上施工的聲響特別大，我是被吵醒的。」

「英之園」附近商戶證實，28日凌晨十二點有挖機開始拆除，已全部拆完，她當時在店裏看到有二三十隻挖機在拆除。

英之園。（網上圖片）

潮汕上億豪宅英之園一夜間夷為平地。（影片截圖）

英之園。（中國新聞周刊）

5月28日，汕頭市自然資源局潮陽分局職員表示，英之園拆遷的事鎮政府抓得很緊，「應該是在拆了」。潮陽區政府人員稱，暫未接到拆除反饋，若戶主願自行拆除，無需等到公告45天的拆除時限。

據《中國新聞周刊》，汕頭市自然資源局辦公室主任宋偉軍表示，汕頭市自然資源局最初考慮到「英之園」在工藝、文化方面有一定價值，對其處置方式是沒收，歸公後交由村里去管理使用。但是，當事人陳英彪拒不配合沒收，後面才走了一系列法律程序，最後法院判決拆除。

拆除公告引關注

此前，汕頭市潮陽區一則強制拆除公告曾引發網民關注，指原村民陳英彪未經批准，擅自佔用社區集體土地57.389畝建「英之園」。有關部門限陳英彪在公告公布之日起45日內自行拆除上述違法建（構）築物和設施完畢並清理現場。如陳英彪逾期未拆除完畢的，潮陽區政府將依法予以強制拆除。

英之園。（網上圖片）

潮汕上億豪宅英之園一夜間夷為平地。（影片截圖）

強拆公告。（汕頭政府）

廣東省汕頭市潮陽區人民政府曾發佈情況通報，指「英之園」位於潮陽區西臚鎮西二社區，建築物面積1.035萬平方米，估價1.14億元。「英之園」非法佔用集體工業用地和耕地，未經審批擅自建設，侵害集體及公共利益，根據相關法律法規，對其作出行政處罰，並先後經行政複議、行政訴訟，現依法進入行政強制執行程序。

英之園。（網上圖片）

潮汕上億豪宅英之園一夜間夷為平地。（影片截圖）

針對「英之園」違建問題，紀檢監察機關、司法機關深入調查，已對構成犯罪人員依法追究刑事責任，對有關部門公職人員進行嚴肅追責問責。接下來，當地將全面排查，依法依規嚴厲查處違建問題，維護群眾合法權益。