巨型書牆、梵高星空、太空電梯 盤點內有乾坤的廣東圖書館
踏入圖書館，你看到的是一排排的書架，不過，廣東有不少圖書館的內觀設計都令人眼前一亮，甚至蔚為奇觀。
這些圖書館的獨特設計，或與山水景觀呼應，或有名家書作加持，或體現高科技，甚至塑造星空下的閱讀空間，令新一代的圖書館成為亮點眾多的文化地標。
珠海香洲區圖書館 巨型書牆ｘ山水景觀入室
2025年1月啟用的珠海香山文化藝術中心，坐落在香山湖公園旁邊，而位於藝術中心內的香洲區圖書館，室內設計有多個亮點，都給人帶來驚喜。
香洲區圖書館的設計亮點之一，是本文主圖的四層高、放滿了書籍的巨型書櫃，看起來十分震撼眼球。
另一設計重點是，圖書館的建築與室外的湖光山色融為一體，營造寧靜優雅的閱讀氛圍。設計團隊運用「借景」手法，將香山湖的自然景觀引入室內。圖書館旁邊的大型落地玻璃窗，不但將自然光線引入館內，營造明亮的閱讀環境，更將湖光山色框成一幅幅流動的畫卷，為讀者帶來視覺上的享受。
讀者亦可憑窗遠望，欣賞外面的湖光山色、綠樹成蔭的自然景色，在閱讀學習之餘，也讓眼睛和心靈來個小休。
廣州燈塔圖書館 梵高星空陪讀
廣州南沙海邊的燈塔圖書館，別緻的石屋外型固然獨特，但仍不及館內布置的搶眼。
圖書館僅367平方米，左側的垂直藏書區以立體空間設計，沿着鐵質黑色旋轉樓梯盤旋而上，從一樓上延至頂樓，每一層的牆壁和天花板，分別以手繪方式展示近代的口岸貿易場景，包括澳門港口、虎門風光、黃埔港商船往來、十三行商船停靠等，細說昔日廣州海上絲綢之路貿易的盛況。
更令人驚喜的是，當你走到頂層，抬頭可見塔頂天花板上梵高名作《The Starry Night》（星空）的手繪圖和彩色玻璃窗，讓室內圖書館驟變閃閃星夜。
深圳圖書館北館 立體書庫匿藏科幻太空電梯
建築面積約7.2萬平方米的深圳圖書館北館，外牆以菱形線條排列組成，遠看猶如書頁堆砌的書海，甚有動感；透過陽光的折射，具有層次的幾何線條陰影，讓圖書館變得更加立體。
館內的設計最大亮點，不得不提人稱「魔法藏書閣」的智能立體書庫。
位於圖書館地下共三層的智能立體書庫，可容納實體書本超過400萬冊，是目前全國最大的地下立體書庫。
18米高的立體書庫，鋼製書架上陳列着7萬多個裝滿書籍的藍色箱子。當有讀者下達借閲訂單時，機械臂便會穿梭鋼架之間取書，畫面就如電影《流浪地球》中的「太空電梯」，科技感十足。
深圳圖書館北館長期舉辧「書海探底──智慧書庫參觀體驗活動」，每周2場，每場限10人。有興趣者可以關注「深圳圖書館」微信公眾號，進行預約。
廣州御溪書齋 感受繁星下閱讀
有否想過在「星空圖書館」內閱讀？說的是廣州海珠區圖書館僑建分店的御溪書齋。這家公共圖書館坐落在海珠區珠江河畔，其取名源於海珠的「瑤溪24景」典故，為了紀念海珠文化，因而命名「御溪書齋」。
御溪書齋是國潮風新式圖書館，設計以「做中國年輕人的藏書閣」為理念。
館內在空間設計融合多種中國元素，以造型裝置藝術展現廣府「雲山珠水」的地理文化特色，又有潑墨山水加上室內呈現的漫天星河，既營造中國獨有美學和韻味，又呈現年輕人喜愛的浪漫銀河星空，因而很快已成為打卡熱點。
本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/
延伸閱讀：不似圖書館的廣東圖書館｜灣區自由行建築篇