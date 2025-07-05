巨型書牆、梵高星空、太空電梯　盤點內有乾坤的廣東圖書館

踏入圖書館，你看到的是一排排的書架，不過，廣東有不少圖書館的內觀設計都令人眼前一亮，甚至蔚為奇觀。

這些圖書館的獨特設計，或與山水景觀呼應，或有名家書作加持，或體現高科技，甚至塑造星空下的閱讀空間，令新一代的圖書館成為亮點眾多的文化地標。



珠海香洲區圖書館 巨型書牆ｘ山水景觀入室

2025年1月啟用的珠海香山文化藝術中心，坐落在香山湖公園旁邊，而位於藝術中心內的香洲區圖書館，室內設計有多個亮點，都給人帶來驚喜。

香洲區圖書館的設計亮點之一，是本文主圖的四層高、放滿了書籍的巨型書櫃，看起來十分震撼眼球。

香洲區圖書館坐落在香山湖畔，讀者靜心閱讀之餘，只需抬頭，便能將湖光山色盡收眼底。在文字與大自然的交融中，感受大自然的平和與寧靜，是讓心靈稍作歇息的理想地方。（視覺中國/當代中國授權）

位於珠海香山文化藝術中心的香洲區圖書館，其建築外觀巧妙地融合嶺南風格與現代設計美學。外牆採用玻璃帷幕牆與石材結合的方式，不僅保留傳統建築的厚重質感，也注入現代建築的輕盈和通透之美。（珠海發布@微信公眾號/當代中國授權）

（當代中國製圖）

另一設計重點是，圖書館的建築與室外的湖光山色融為一體，營造寧靜優雅的閱讀氛圍。設計團隊運用「借景」手法，將香山湖的自然景觀引入室內。圖書館旁邊的大型落地玻璃窗，不但將自然光線引入館內，營造明亮的閱讀環境，更將湖光山色框成一幅幅流動的畫卷，為讀者帶來視覺上的享受。

讀者亦可憑窗遠望，欣賞外面的湖光山色、綠樹成蔭的自然景色，在閱讀學習之餘，也讓眼睛和心靈來個小休。

廣州燈塔圖書館 梵高星空陪讀

廣州南沙海邊的燈塔圖書館，別緻的石屋外型固然獨特，但仍不及館內布置的搶眼。

廣州燈塔圖書館的直藏書區，在15米高的五層塔樓內，從下而上陳列海上絲綢之路的歷史文化等書籍，而沿着天梯步至頂層，抬頭就看到梵高名作《星空》。（南沙圖書館微信公眾號/當代中國授權）

位於南沙的廣州首座燈塔圖書館，特色的建築設計使它成為當地的文化地標之一。（南沙圖書館微信公眾號/當代中國授權）

（當代中國製圖）

圖書館僅367平方米，左側的垂直藏書區以立體空間設計，沿着鐵質黑色旋轉樓梯盤旋而上，從一樓上延至頂樓，每一層的牆壁和天花板，分別以手繪方式展示近代的口岸貿易場景，包括澳門港口、虎門風光、黃埔港商船往來、十三行商船停靠等，細說昔日廣州海上絲綢之路貿易的盛況。

更令人驚喜的是，當你走到頂層，抬頭可見塔頂天花板上梵高名作《The Starry Night》（星空）的手繪圖和彩色玻璃窗，讓室內圖書館驟變閃閃星夜。

深圳圖書館北館 立體書庫匿藏科幻太空電梯

建築面積約7.2萬平方米的深圳圖書館北館，外牆以菱形線條排列組成，遠看猶如書頁堆砌的書海，甚有動感；透過陽光的折射，具有層次的幾何線條陰影，讓圖書館變得更加立體。

館內的設計最大亮點，不得不提人稱「魔法藏書閣」的智能立體書庫。

深圳圖書館北館18米高的智能立體書庫，充滿科幻感。每當有讀者下達借閱訂單時，機械臂會穿梭鋼製書架取書，一般來說，在館內預借，最快10分鐘便能將指定書籍從書海送到讀者手上。（深圳發布@微信公眾號/當代中國授權）

深圳圖書館北館的整體設計採用簡約風格，利用白色的菱格元素貫穿整座建築。自2023年底開幕後，現已成為深圳文化地標之一。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

位於圖書館地下共三層的智能立體書庫，可容納實體書本超過400萬冊，是目前全國最大的地下立體書庫。

18米高的立體書庫，鋼製書架上陳列着7萬多個裝滿書籍的藍色箱子。當有讀者下達借閲訂單時，機械臂便會穿梭鋼架之間取書，畫面就如電影《流浪地球》中的「太空電梯」，科技感十足。

深圳圖書館北館長期舉辧「書海探底──智慧書庫參觀體驗活動」，每周2場，每場限10人。有興趣者可以關注「深圳圖書館」微信公眾號，進行預約。

廣州御溪書齋 感受繁星下閱讀

有否想過在「星空圖書館」內閱讀？說的是廣州海珠區圖書館僑建分店的御溪書齋。這家公共圖書館坐落在海珠區珠江河畔，其取名源於海珠的「瑤溪24景」典故，為了紀念海珠文化，因而命名「御溪書齋」。

御溪書齋利用現代藝術設計融合中國風，室內呈現的漫天繁星場景，更深受年輕人歡迎。（珠海發布微信公眾號/當代中國授權）

御溪書齋是一間國潮風新式圖書館，以「做中國年輕人的藏書閣」為設計理念。（珠海發布微信公眾號/當代中國授權）

（當代中國製圖）

御溪書齋是國潮風新式圖書館，設計以「做中國年輕人的藏書閣」為理念。

館內在空間設計融合多種中國元素，以造型裝置藝術展現廣府「雲山珠水」的地理文化特色，又有潑墨山水加上室內呈現的漫天星河，既營造中國獨有美學和韻味，又呈現年輕人喜愛的浪漫銀河星空，因而很快已成為打卡熱點。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：不似圖書館的廣東圖書館｜灣區自由行建築篇