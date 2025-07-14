深圳孕婦懷上罕見4胞胎風險極高　求助中大專家終成功減胎

《深圳晚報》報道，今年2月，深圳一名劉女士自然懷上四胞胎，但四胞胎意味着早產高風險、寶寶發育不均、媽媽身體負擔極重等。決定減胎後，劉女士聽說香港中文大學母胎醫學專家梁德楊教授正與深圳市寶安區婦幼保健院合作，於是前往聯繫，最終順利完成手術保留兩胎。



孕婦示意圖。（視覺中國）

據報道，今年2月，在深圳某醫院工作的劉女士自然懷上四胞胎，但檢查發現，四胎中有一個胎兒（A胎）獨享一個單獨絨毛膜囊，另外三個胎兒（B/C/D胎）共用一個絨毛膜囊，屬於常見的「雙絨四羊」多胎妊娠。但因為三個胎兒共用一個胎盤，造成營養不均，導致B胎最小、C胎居中、D胎最大。作為一名醫務人員，劉女士知道四胎的妊娠風險也急劇上升，必須通過減胎降低早產、流產等風險。

寶安婦幼超聲科主任醫師孟卓手繪的四胞胎圖。（深圳晚報）

但劉女士諮詢後發現，內地胎兒醫學中心在「四胎減至兩胎」尤其是「單絨三羊」的減胎經驗極少，後來還從北京同學口中得知，香港中文大學母胎醫學專家梁德楊教授，正與深圳市寶安區婦幼保健院合作，可在醫院開展減胎手術。

求助深圳市寶安區婦幼保健院後，經過經過超聲檢查，治療團隊發現她的情況非常複雜，由於B、C、D三胎寶寶共用另一個胎盤，意味着共享胎盤的三個寶寶之間血管相連，一旦某個寶寶出問題，很可能會牽連其他兩個。為降低風險，團隊決定分兩次手術，首選減去體重最小的B胎。

6月4日，第一次宮內手術如期開展。在超聲實時引導下，由梁德楊教授主刀，團隊使用「射頻消融」技術實行減胎手術。手術團隊成功減去了B胎。

寶安婦幼醫學遺傳與產前診斷科主任醫師張銳發佈的手術記錄。（深圳晚報）

6月14日，手術團隊原計劃要為劉女士減去D胎。但他們在術前複查發現，由於胎盤營養分配不均，導致C胎明顯比D胎小很多，留下D胎的結果更好。於是，專家團隊及時調整方案，改為減掉C胎。不過減C胎不是一件易事，操作上需要再次穿過羊膜分隔，需要更精準地穿刺，且避免損傷存活胎兒的羊膜腔。在團隊的配合下，第二次手術也順利完成，A胎和D胎保留，成為雙絨毛膜雙胎，術後母胎狀態良好，孕婦目前已順利出院。