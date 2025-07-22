深圳廣州星巴克推自習室　不要求付費、不限時、不需預約

廣州深圳兩地部分星巴克（Starbucks）門店推出免費自習室，官方稱希望門店空間在炎炎夏日，給大家提供一個「自習」的去處，事件引發熱議，網民意見兩極。



廣州星巴克推自習室。（@廣州星巴克）

廣州星巴克推自習室。（@廣州星巴克）

據《九派新聞》，7月21日，多家廣州、深圳地區星巴克門店店員確認星巴克新推出「自習室」供客戶學習，有深圳店員表示不要求付費入座，不限時和不需要預約，門店提供免費電源插座、免費溫水等，另有廣州員工稱自習室和飲品區沒有分開，大家會在一張長桌上學習。

廣州星巴克推自習室。（@廣州星巴克）

廣州星巴克推自習室。（@廣州星巴克）

事件亦引發網民爭議，有人表示此舉提供了便利：「這才是上檔次的操作嘛。」「直接劃出區域，騰出其他座位，挺好」「客戶細分提升服務，真有電源插座就好了。」

廣州星巴克推自習室。（@廣州星巴克）

廣州星巴克推自習室。（@廣州星巴克）

不過亦有人擔心影響店內顧客的座位：「最好不免費。否則沒座位」「總有一天會成為老頭老太聚集地。」「都是白嫖的，好環境也會變差，高質量客戶還願意去嗎？」