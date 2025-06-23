星巴克中國賣盤傳聞再起　高瓴資本據報計劃收購

星巴克中國業務可能將易主的消息再次引發關注。內媒援引知情人士消息報道，亞洲最大私募基金之一的高瓴資本，近日參與了星巴克中國區的「反向管理層路演」，並表達出對收購星巴克中國業務的濃厚興趣。



綜合內媒《第一財經》與《財聯社》6月23日報道，此次路演吸引了多家重量級投資機構參與，包括凱雷投資、信宸資本等。據悉，目前交易結構尚未敲定，星巴克中國的整體估值介於50至60億美元之間，由高盛擔任該項交易的獨家財務顧問。整個交易進程預計將延續至2026年。

《南方財經網》向高瓴資本內部人士查證，但對方回應「不予置評」。

面對內地本土品牌如瑞幸咖啡、庫迪、蜜雪冰城等以低價策略急速擴張，星巴克中國過去一年來市場壓力倍增，市場早已有傳言星巴克有意轉讓中國區業務。根據央廣網報道，截至今財年第二季末，星巴克中國在中國大陸共開設7758家門市，覆蓋超過1000個縣級市場，去年淨收入達30億美元。

為應對激烈競爭，星巴克中國近來調整營運策略，推出「上午咖啡、下午非咖」的雙線模式。自本月10日起，其多款非咖啡飲品如星冰樂、冰搖茶與茶拿鐵大幅降價，大杯產品平均降幅達人民幣5元。

星巴克中國首席增長官楊振向《第一財經》表示，非咖場景下完善的產品矩陣，將與核心咖啡產品雙線並舉，以更好地滿足顧客的多元需求。

此外，據《路透社》2月早先報道，太盟投資集團（PAG）、KKR集團與方源資本（Fountainvest Partners）等國際投資機構，也曾表達入股星巴克中國的興趣。星巴克首席執行官尼科爾在接受英媒專訪時亦指出，「有很多公司有意入股星巴克中國業務」。