廣東商場的「海洋」世界　灣區首座文化商業巨輪在哪？

周末北上，不少港人都喜歡到商場購物吃喝，享受慢活一天。

廣東省內，深圳、珠海、廣州等城市的商場，外型設計極盡心思，除了購物便利，還是打卡的好地方。

大灣區城市近海，不少商場以海洋為主題造型，不單外表亮麗，還加入文化藝術等元素，成為別具特色的文藝商業綜合體。現在就來看一看當中的典型例子吧！



深圳：K11 ECOAST 灣區首座文化商業巨輪

位於深圳南山區蛇口、坐擁270°環海岸線的太子灣上，有一座貌似一艘「巨輪」的大型商場建築，名為深圳K11 ECOAST海濱文化藝術區（簡稱K11 ECOAST）。2025年4月甫開幕，旋即獲得多個國際大獎，包括亞洲房地產大獎中國年度最佳綜合體開發項目獎、AMP美國建築大師獎建築設計獎，及亞洲設計大獎（ASIAN Design Awards）金獎及銀獎等。

K11 ECOAST的設計理念為「海灣上的藝術方舟」，從外觀上看，建築整體造型猶如一艘巨型郵輪，在陽光下折射出粼粼波光，與深圳灣的海浪形成視覺共鳴。

深圳K11 ECOAST面積接近23萬平方米，約為香港K11Musea兩倍大。巨輪採用「海綿城市」設計，排水和大量的綠化猶如海綿吸收滲透雨水，最大限度地減低水對城市水系統的負擔。（視覺中國/當代中國授權）

深圳K11 ECOAST 有大量的戶外空間，建築理念是「讓新世代顧客的日常生活更加豐富多元，並給他們帶來一場充滿驚喜，激發好奇心，並超越大眾想像的創意之旅。」（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

商場分為南館、北館。從上圖看，巨型郵輪「甲舨」頂上有一顆「海上明珠」的，就是南館，而與之由一道空中廊橋連接的另一建築，就是北館了。再加上多功能文化空間K11 HACC、新世代辦公空間K11 ATELIER，以及海濱長廊Promenade，合起來便組成K11 ECOAST海濱文化藝術區，是粵港澳大灣區首個融合文化、商業與生態的旗艦綜合體項目。

深圳積極發展「公園城市」，將生態價值加入城市建設當中。K11 ECOAST官方表示，海濱文化藝術區積極響應深圳「公園城市」建設導向，不斷探索「公園+文化+商業」的複合型線下商業空間新模式。圍繞戶外運動、寵物友好、藝術生活、年輕家庭中心及零售新體驗等多元業態，構建全場景濱海文化生活矩陣，契合Z世代與文化中產對探索性消費的需求。

珠海：正方優和滙 「一帶九灣」風情海岸代表作

在珠海最美海岸線——珠海市香洲區情侶路九洲灣畔，也停靠着一艘「郵輪」，依山伴海，是珠海市首個山海綜合商業體，這就是「正方優和滙·城市客廳」，於2023年1月正式開幕。

郵輪建築採用開放式布局，融合玻璃幕牆與波浪型設計，與大海呼應。每一層「甲舨」上，都設計成觀海露台，能夠飽覽270°海景。郵輪背後則是漫步式山體棧道，商場地下有隧道連接珠海愛情郵局、海濱泳池等知名旅遊景點，是珠海超級文旅新地標。

商場共有七層高，名牌首店匯聚。購物之外，它同時定位為「24小時社交潮玩地」，集潮流玩意、科技體驗與創意娛樂於一身，將沉浸式、多元化的娛樂社交體驗帶入珠海消費市場，打造在珠海乃至灣區不可多得的時尚潮玩勝地。商場地下隧道連通海濱泳場、愛情郵局等知名旅遊景點，融匯九洲灣人文自然於一體。

正方優和滙·城市客廳面積達10萬平方米，共有7層。從外觀來看，採用了層層退台、270°無遮擋觀海露台、玻璃穹頂、屋頂草坪及後中庭大面積開放設計，能夠全天候看到無敵海景。（深圳伍曦設計官網/當代中國授權）

城市客廳的大門仿如巨輪甲舨，於燈光勾畫下更具線條美。（深圳伍曦設計官網/當代中國授權）

（當代中國製圖）

正方優和滙·城市客廳所處的香洲區情侶路段，是珠海市精心打造的文旅項目。整體由正方優和滙承造，建設除了九洲灣段的城市客廳外，還有香爐灣段的城市陽台項目，前者強調綜合商業與旅遊服務，後者側重公共休閒與生態融合，把珠海海濱沙灘、珠海海女、日月貝等多個景點整合起來，成為珠海文旅新地標。

《珠海市情侶浪漫風情海岸整體提升規劃》明確珠海「浪漫之旅、國際海岸」的發展目標，提出了「一帶九灣」整體規劃，(「一帶」指情侶路浪漫風情海岸帶；「九灣」則是九洲灣、金星灣、澳灣、唐家灣、鳳凰灣、香爐灣、拱北灣、橫琴灣、新洪灣），打造情侶路浪漫風格海岸帶。

廣州：天環Parc Central 「太極雙鋰」是風水陣？

在廣州，也有海洋風格的商場，說的是天環Parc Central（又稱天環廣場），坐落於廣州天河路商圈核心地段，是新鴻基地產（新地）在華南設計開發的大型購物中心，於2016年開幕。

從空中俯瞰，天環廣場頂部建築呈雙橢圖形環狀結構，由東西兩棟弧形建築組成，中間以通透的玻璃頂棚連接，形似躍動的雙魚。

天環廣場天幕的雙魚造型，以網狀鋼結構來表現魚鱗的樣子，天幕大部分採用了北京水立方一樣材料膜，半透光，可以遮陽；而一些網則是打開的，沒有膜，有助空氣流動。（視覺中國/當代中國授權）

晚上燈光下的天環廣場，兩條魚呈太極形狀，這個現象在風水上，如同「雙魚環水游戈」，水成漩渦，循環不息。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

位處廣州CBD的建築，為甚麼採用海洋外型？據說因為天環廣場位處廣州CBD中軸線，前有中信大廈，後有廣州塔，「煞氣」很重，新地於是請來風水師，與建築團隊一起布局「太極雙鯉魚」，取「如魚得水」之意。

廣場官網則如此說：「設計理念來自中國文化中象徵和平、吉祥和財富的鯉魚，頗有「太極雙鯉，魚躍天河」的韻味，寓意城市的和諧、均衡和繁榮。」

天環廣場獲廣州認證為首個「公園式單位」廣場，設有大面積戶外綠化空間。地面層連接開放式下沉廣場，通過階梯式綠化景觀連接地下商業空間；屋頂則設計為空中花園，覆蓋大量綠化植物，將人文、建築、與大自然和諧融合的城市可持續發展理念帶入商場建築中，成為廣州文藝商業新地標。

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