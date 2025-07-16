宇樹科技王興興：人形機械人大規模應用仍需時間與耐心

近年來，中國在人工智能（AI）及人形機械人領域的進展備受矚目。杭州宇樹科技創始人兼執行長王興興15日在中國國務院新聞辦公室舉行的中外記者見面會上表示，人形機械人的大規模應用仍需時間與耐心，但預計未來3至5年，相關應用將顯著加速。



王興興指出，人形機械人行業目前處於相對早期階段，呼籲各界給予更多耐心。他表示，當前在服務業、家庭、工業、危險場景及救援救災等領域均有應用推進，但實現大規模推廣仍需時日。他強調，中國在生產製造與硬件方面具深厚基礎，美國則在AI軟件生態上擁有優勢，全球合作將推動人形機械人技術的發展。

今年央視春晚，宇樹科技G1機械人憑跳東北民俗舞蹈「扭秧歌」爆紅。（央視截圖）

據悉，宇樹科技今年機械人出貨量較去年顯著增長，整個行業上半年發展迅速，科技趨勢明顯。其開發的機械人曾在今年央視春節晚會表演扭秧歌，引發廣泛關注。王興興本人也曾參加2月由國家主席習近平主持的民營企業座談會。

今年中國政府工作報告明確提出大力發展智能機械人。近期，中國已舉辦人形機械人半程馬拉松及格鬥競技賽，8月北京還將舉行世界人形機械人運動會。據財經媒體《金融界》援引行業報告，預計到2031年，中國具身智能市場規模有望突破一兆元人民幣。