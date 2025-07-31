有片｜深圳暴雨街道水浸　水深一度及膝有車輛被淹

深圳氣象局今日（7月31日）凌晨發出分區暴雨紅色預警信號，指受快速加強的雷雨雲團影響，深圳北部出現強雷雨天氣，特別是龍崗、光明局地出現大暴雨。不過截至目前深圳全市強降雨已明顯減弱，深圳氣象台已解除全部暴雨預警信號。



據深圳氣象台消息，受本地生成並快速加強的強雷雨雲團影響，今天（7月31日）凌晨至早晨深圳出現局地暴雨到大暴雨，大暴雨出現在龍崗、龍華和光明，降雨具有「突發性強、局地性明顯、短時雨強極大」的特點。

全市平均雨量35.1毫米，最大累計雨量194.3毫米，最大2小時雨量168.1毫米和最大1小時雨量125.8毫米（排名今年第1、全市歷史第5、龍崗歷史第2），均出現在龍崗區平湖街道白泥坑站；目前深圳全市強降雨已明顯減弱，深圳氣象台已解除全部暴雨預警信號。

深圳暴雨街道水浸。（影片截圖）

不過「深圳暴雨」話題衝上微博熱搜，不少市民分享水浸影片。網傳畫面可見，積水可淹沒普通私家車一半，有市民打傘站在街道上，水位大概在膝蓋部位。

深圳暴雨街道水浸。（影片截圖）

深圳暴雨街道水浸。（影片截圖）

有網民稱，「深圳半夜三點多下大暴雨，直接把我嚇醒了，都不敢出陽台了。還有人表示，「在深圳的牛馬不容易呀，本來壓力就大還要加上水災，雪上加霜啊。」

深圳暴雨街道水浸。（影片截圖）

深圳暴雨街道水浸。（影片截圖）