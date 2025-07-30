華北暴雨|河北露營地凌晨山洪來襲　多人抱樹求生　2人被沖走遇難

華北連日暴雨，有網民稱，日前在河北一露營基地過夜，未料凌晨山洪突然來襲，大家只能抱樹自救，多人被洪水沖走，2人不幸遇難。



《極目新聞》報道，7月30日，當事人陳女士憶述，7月27日晚上8時許，她和多名KOL應邀到位於河北興隆縣的「北京山谷文旅康養度假區」工作，當天一直下大雨，活動結束後，她和一眾KOL以及隨行家屬共30多人，被安排到離發布會下游約2公里的「青普·銀河營地」的露營帳篷基地休息。

青普·銀河營地。（大眾點評用戶＠吧啦吧啦）

陳女士稱，7月28日凌晨約2時50分，有發布會工作人員叫醒她，表示收到預警信息，讓她們在營地等待救援，「我這才發現帳篷裏已經進水了，東西都漂了起來，鞋都來不及穿就趕緊往外跑」。

不過，有其他KOL和家屬選擇聽從工作人員在帳篷裏等待，由於當時水位已到小腿位置，水流湍急，陳女士決定開車到位於高處的酒店，「當時根本看不清，能跑出來完全是出於求生本能」。

洪水湧入帳篷中。（極目新聞）

一名女生在洪水中抱緊樹幹。（極目新聞）

KOL薛女士則未能及時逃跑。她表示，當晚凌晨3時左右，她睡覺時感覺床漂起，「手往外一摸全是水」，她驚醒跑出帳篷，當時營地內的人所剩無幾，「沒有人來叫我們，當時水已經沒過到膝蓋了」。

薛女士憶述，她從帳篷走到營地前台時，水已上漲到胸口位置，她和其他人立即找大樹避難，「當時下起了大暴雨，水漲得很快，如果一鬆手就可能被沖走」。她一直抱著大樹，就在水面快要淹過頭頂時，上游漂來一棵大樹卡在薛女士附近，她便趕忙踩上去。

她表示，當時正值凌晨，現場漆黑一片，只聽到有風聲、雨聲和夾雜著哭泣的呼救聲。直至清晨5時左右，薛女士突然聽到有人向她求助，才發現對面樹幹上抱滿人，「有爸爸扛著孩子，有男生頂著女朋友，一共有6個人」。

薛女士等人在樹幹上躲避洪水。（極目新聞）

薛女士幫助6人轉移到大樹上，他們一直在洪水中堅持，期間看到還有多人抱樹泡在水中，直至上午9時許，終於有藍天救援隊乘救生艇前來營救。事後，薛女士和其他人被送到興隆縣人民醫院救治，其中最年幼的是一名4歲男童。

薛女士稱，他們7人受傷不太嚴重，有同行的其他人因長時間在水中，腿部傷情較重，後來陸續有十餘人被送到醫院，「聽說有2人失蹤，在下游找到了」。她表示，露營地和河道之間只有一堵及腰高的石牆相隔，後來她在村民口中得知，露營基地原本是泄洪道，是當地地勢最低的位置。

她提到，7月29日，有兩名自稱代表主辦方的工作人員到醫院協商，但並沒有結果。

薛女士的同行者腿部受傷嚴重。（極目新聞）

7月30日，興隆縣應急管理局工作人員表示，目前應急人員還在現場救援，相關情況還沒有統計，對於有多少人被困、是否有人員失聯等信息，暫不方便回答。

主辦方工作人員表示，本次活動將KOL的對接工作交給第三方公司，雙方簽署品牌宣傳合約，目前該公司的負責人正在統計核實KOL的財產受損情況，其中部分賠償會由主辦方承擔。他續稱，正和兩家遇難者的家屬對接，「今天上午陪兩家分別到了殯儀館」，但其他信息不便透露。