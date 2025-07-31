河北興隆縣遭暴雨重創　六道河鎮至少8死18人失蹤

河北省承德市興隆縣搶險救災指揮部周三（7月30日）公布，受本輪強降雨影響，興隆縣六道河鎮部份村受災。經核實，至少造成8人遇難、18人失蹤，搜救工作仍在緊張開展。另外，當局此前公布，承德市灤平縣馬營子滿族鄉南台子西溝村發生山泥傾瀉，至少8人死亡、4人失蹤。



受持續暴雨影響，河北省承德市興隆縣六道河鎮部份村受災嚴重。（央視圖片）

鎮上7個村遭遇山洪 通訊一度中斷

央視新聞周三報道，受強降雨影響，興隆縣六道河鎮的楊家台、朱家溝等7個村遭遇山洪，部分地區道路、通信一度中斷。災情發生後，省市縣鄉村五級聯動，展開救援，其後7個失聯村已全部恢復聯繫。

央視記者當日前往視察，發現原已中斷的國道234興陽線剛被搶通，但路上仍不時可以看到坍塌的路面，以及從山上滾落的碎石。報道指出，六道溝村是該鎮遭遇泥石流的鄉村之一， 有民眾指該村雖損毀嚴重，但幸好沒有人員傷亡，山裡面的鄉村受災更重。

受持續暴雨影響，河北省承德市興隆縣六道河鎮部分村受災嚴重。（央視圖片）

有鄉村民房毀了一半 道路嚴重損毀

記者指出，通往六道溝村的公路基本已被洪水摧毀，進村大約要5公里，徒步也頗為艱難。村民指出，村內房屋損毀超過了一半，水電網絡全部中斷，道路也全部損毀，他們一家人在泥石流沖進院子的最後一刻，跳窗逃生，目前暫借住在鄰居家。

興隆縣搶險救災指揮部表示，災情發生後，河北省委及省政府組織軍隊武警、消防救援、綜合應急、公安等，迅速開展搜救、搶通基礎設施、轉移安置受災群眾等工作。

受持續暴雨影響，河北省承德市興隆縣六道河鎮部分村受災嚴重。（央視圖片）

鑒於當前河北省雨情水情形勢，河北省防汛抗旱指揮部決定於當日下午5時起，對承德市、廊坊市維持防汛Ⅱ級應急響應，對張家口市、雄安新區維持防汛Ⅲ級應急響應。

河北省防指要求，各地各成員單位繼續密切監視雨水情變化，加強監測預警，做好山洪地質災害防禦、洪水調度、堤防巡查，以及受災地區搶險救援等工作。