金店過千萬首飾被洪水沖走　打撈2天僅撿回70g金飾　老闆懸賞尋金

7月25日，陜西吳起縣遭暴雨襲擊，縣城北洛河水勢上漲，洪水湧入街道，位於北洛河附近的「老鳳祥」金店有近20公斤、價值上千萬元（人民幣，下同）的金銀首飾被沖走。老闆表示，已聘請3隊專業打撈隊，但兩天只尋回70多克金首飾、40多克銀首飾。



《極目新聞》報道，老闆葉國福稱，災後自行尋找和他人主動歸還的金飾不足2公斤，多名幹部群眾、志願者在清理淤泥時撿到的金飾均已歸還店方，但都婉拒了酬金。

有網民質疑他借洪災虛報損失、平賬、騙保。葉國福否認，並稱金店損失情況已向警方作了說明。金店並未購買保險，不存在騙保行為。金店股東均為親屬，不會在天災面前佔自家人便宜。

打撈隊在淤泥中尋找金飾。（極目新聞）

店方也遭到吳起縣居民的議論。葉國福稱，洪水退去之處，店方看到部分居民疑似撿到金銀首飾，甚至有人用金屬探測儀找金飾，歸還者卻寥寥無幾，現場發生過言語衝突。

發生衝突後，金店一名股東在社交平台發布一些過激的言論，有人認為這些言論給吳起縣帶來了負面影響。葉國福坦言，金店損失太大，店方股東情緒失控，有些言論確實不當，但並非故意抹黑，「損失上千萬元的心情，有的人理解，有的人不理解」。

有知情者稱，金店門口已貼出懸賞公告，表明若撿到金首飾歸還金店或上交公安機關者，按每克380元給予獎勵。

金店掛出懸賞公告。（極目新聞）

為了降低損失，葉國福已聯繫3隊專業的打撈隊在北洛河打撈，主要在下水道尋找。雙方約定，打撈報酬為尋回金銀首飾價值的一半。7月30日，他介紹，打撈隊前兩天已尋回金首飾70多克、銀首飾40多克，均已支付酬金，但保險櫃仍未找到。

來自河北的李先生與隊友攜帶金屬探測儀等設備參與打撈，但僅尋回一件重約12克的金飾，收到4800元的酬金。由於北洛河洪水還未完全退去，淤泥較深，打撈難度較大，他們暫時返回河北。李先生坦言，曾遇過金店在洪災中受損的案例，但未料葉國福整間店的金銀首飾都被沖走，「等過幾天河水退去，再去打撈，畢竟金店損失不小」。

李先生尋回一件重約12克的金飾，收到4800元的酬金。（極目新聞）

其他打撈隊尋回的金飾。（極目新聞）

吳起縣相關部門表示，該縣市場監管局、公安局已介入調查，金店的具體損失正在進一步核查，呼籲居民拾金不昧。警方提醒，不當得利不可取，拒不歸還者，警方將依法處理。

有內地律師指出，居民撿到被洪水沖走的金銀首飾後故意不歸還屬於違法行為，達到規定數額、情節嚴重的會承擔刑事責任。

據此前報道，葉國福在吳起縣做珠寶生意十餘年，在當地有3間「老鳳祥」金店。其中，最大的金店在暴雨中受損，價值過千萬的金銀首飾被沖走，並推測放有新貨、回收的舊料和現金的保險箱也被洪水沖走。